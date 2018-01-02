СБР поздравил Тихонова с 71-летием

Союз биатлонистов России (СБР) на своей странице в Инстаграме поздравил с днем рождения рождения четырехкратного олимпийского чемпиона, бывшего главу организации Александра Тихонова. Сегодня, 2 января титулованному спортсмену исполняется 71 год.

Поздравляем с днем рождения четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Ивановича Тихонова!

Родившийся в село Уйское Челябинской области Александр Иванович с детства увлекся лыжным спортом. За свою карьеру он одиннадцать раз становился чемпионом мира, выиграл четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Александр Иванович - серебряный призер зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле в индивидуальной гонке. Четыре раза он выигрывал олимпийское золото в эстафете: на Играх в Гренобле-1968, Саппоро-1972, Инсбруке-1976 и Лейк-Плэсиде-1980.