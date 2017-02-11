СБР показал рукопожатие Шипулина и Фуркада

Официальный "Твиттер" Союза биатлонистов России (СБР) выложил фотографию с рукопожатием Антона Шипулина и Мартена Фуркада. В микст-зоне вскоре после окончания спринтерской гонки чемпионата мира в Хохфильцене спортсмены публично пожали друг другу руки.
Напомним, что Шипулин и Александр Логинов проигнорировали Фуркада во время награждения по итогам смешанной эстафеты, из-за чего француз на несколько минут покинул пьедестал почета.
Они пожали друг другу руки! Концентрируемся на спорте✌ pic.twitter.com/Uf6fyNPO4z– Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 11 февраля 2017 г.