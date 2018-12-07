СБР поддержал заявку "Тюмени" на "Гонку чемпионов"

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что организация собирается подать заявку Тюмени на ближайшей встрече с представителями IBU.

"У Тюменской области огромный опыт в проведении самых масштабных спортивных мероприятий. В регионе большие биатлонные традиции и один из лучших в мире стадионов. Считаю, что Тюмень с успехом справится с задачей проведения соревнований. Мы готовы подать заявку от региона в IBU уже на ближайшей встрече с представителями Международного союза биатлонистов", - сказал Драчев после встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором.

В свою очередь, Моор добавил, что на гонку планируется пригласить не только биатлонистов.

"На финал Кубка мира в "Жемчужину Сибири" приезжали люди из десятков регионов России. Наш центр не должен выпадать из международного графика. Поэтому мы формируем заявку на проведение в этом сезоне "Гонки чемпионов". Планируем принять ее в начале апреля и пригласить как биатлонистов, так и лыжников. Такой формат мы уже использовали, и он понравился публике", - отметил губернатор.

"Гонка чемпионов" проводится с 2011 года. Сначала она проходила в Москве, в СК "Олимпийский", а затем организаторы перенесли ее в Тюмень, на стадион "Геолог". В 2017 году соревнование в Тюмени не проводилось.