СБР опубликовал предварительный календарь российских соревнований

Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал предварительный календарь российских соревнований сезона-2018/19.

Летние чемпионат и первенство России, которые будут отборочным этапом к летнему чемпионату мира, состоятся с 31 июля по 6 августа в Чайковском. Вторая часть чемпионата России по летнему биатлону пройдет 20-26 сентября в Тюмени.

Первый этап Кубка России состоится в Тюмени и Ханты-Мансийске 4-10 декабря. Традиционный турнир "Ижевская винтовка" запланирован на 21-29 декабря. Сезон завершится гонками чемпионата России в Тюмени – с 28 марта по 6 апреля.