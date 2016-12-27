СБР обратился к руководству авиакомпаний и отелей Тюмени с просьбой вернуть деньги болельщикам

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов обратился к руководству авиакомпаний и отелей в Тюмени с просьбой вернуть деньги болельщикам. Ранее стало известно, что СБР принял решение отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти с 7 по 12 марта 2017 года, в связи с расследованием IBU по списку из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.



"Уважаемые господа, Союз биатлонистов России обращается к вам с просьбой о содействии в решении проблемы, возникшей в связи с переносом из России 8–го этапа Кубка мира по биатлону.



В настоящее время многие болельщики, планировавшие поддержать команду в Тюмени, вынуждены отменить поездку – сдать авиа- или железнодорожные билеты и отказаться от номера в гостинице. В некоторых случаях возврат средств или их частичная компенсация не предусмотрены стандартными положениями ваших компаний.



Убедительно просим вас откликнуться на исключительные обстоятельства, ставшие причиной отказов от поездки в Тюмень, и рассмотреть возможность компенсации стоимости билетов обратившимся к вам гражданам. Для многих из них средняя сумма за билет является существенной, тем более в случае семейной поездки.



В свою очередь оргкомитет этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени уже сообщил о начале возврата денежных средств за билеты на соревнования. Перенос этапа из России в марте 2017 года стал результатом решения, принятого в интересах национальной сборной команды и с целью защиты отечественного биатлона как одного из самых популярных зимних видов спорта в стране.



Уверен, что мы можем рассчитывать на ваше понимание в данной непростой ситуации, сложившейся на мировой спортивной арене, и ваш дружественный шаг навстречу согражданам, которые искренне поддерживают российских биатлонистов. Искренне надеемся на ваше понимание и содействие", - говорится в сообщении на сайте.