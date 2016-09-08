СБР не реагирует на слухи о недовольстве ВАДА предоставлением Тюмени права проведения ЧМ-2021

Союз биатлонистов России (СБР) не придает значения сообщениям о том, что ВАДА может наказать IBU за выбор Тюмени в качестве города, который примет ЧМ-2021. Такое решение было принято на конгрессе IBU в Кишиневе, несмотря на рекомендацию приостановить подготовку и проведение в России международных соревнований. Появилась информация, что ВАДА потребовало разъяснений от IBU.

– СБР не придает значения появившейся информации со ссылкой на анонимный источник, не заслуживающий доверия, – цитирует "Р-Спорт" главу медиа-службы СБР Константина Бойцова. – Мы ждем какой-то официальной информации, только после этого можно будет давать сообщениям кукую-либо оценку.