СБР не предложил Гроссу новый контракт

Союз биатлонистов России (СБР) не предложил новый контракт старшему тренеру мужской национальной сборной Рикко Гроссу. Как сообщил председатель тренерского совета СБР Владимир Барнашов, скорее всего немец покинет команду.

Ранее сообщалось, что 47-летний Гросс может стать тренером австрийской сборной. Его текущий контракт со сборной России истекает 30 апреля.

– У Гросса много предложений, не знаю, какое он примет, скорее всего, у нас он больше тренировать не будет, – цитирует ТАСС Барнашова. – На 100 процентов нельзя сказать, не все зависит только от Гросса. К тому времени, как СБР получит нового руководителя, Гросс, думаю, уже определится с будущим, от СБР ему предложений не поступало, его контракт заканчивается 30 апреля.

Гросс работал со сборной России с августа 2015 года. 27 апреля СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной.