СБР не будет подавать протест на действия Фуркада

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что российская делегация не будет подавать протест на действия Мартена Фуркада и оспаривать результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, в которой сборная России заняла третье место. Золото выиграла команда Германии, а серебро – Франции.

- Просмотрев видео, тренеры сборной команды убедились, что явного нарушения в данном эпизоде нет, приняли решение протест не подавать, - приводит "Р-Спорт" слова Кравцова.