19:13 9 февраля | БИАТЛОН

СБР не будет подавать протест на действия Фуркада

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Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что российская делегация не будет подавать протест на действия Мартена Фуркада и оспаривать результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, в которой сборная России заняла третье место. Золото выиграла команда Германии, а серебро – Франции.

- Просмотрев видео, тренеры сборной команды убедились, что явного нарушения в данном эпизоде нет, приняли решение протест не подавать, - приводит "Р-Спорт" слова Кравцова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/biathlon/20170209/1116077025.html

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КОММЕНТАРИИ (30)
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victor

"Подрезать" Логинова Фуркад никак не мог - Логинов уже никуда не бежал ) Так что СБР - прав ) А до этого на видео очень четко видно, что Логинов специально не уезжал в строну и блокировал Фуркада, поэтому и получил!

00:20

victor

На видео очень четко видно, что Логинов специально не уезжал в строну и блокировал Фуркада, поэтому и получил! А "подрезать" Логинова Фуркад никак не мог - Логинов уже никуда не бежал ) Так что СБР - прав )

00:07

Zlon

И ежу было понятно что протеста не будет, а воздух сотрясти надо чтобы примазаться к медальке..мол это и наша чиновничья заслуга.

00:00

Don Miguel

Пушкарь, а ты олимпийских чемпионов с дивана выталкивал, хамило неотесанное...

21:09 9 февраля

Пушкарь в теме

Don Miguel))___________ты кто тут будешь,умник??? Видео смотри!!!И глаза разуй,портянки с них сними!Сначало был явный взгляд фуркада в сторону Логинова при передаче Майе эстафеты,потом акцентрированные проезд фуркада между Шипулиным и Логиновым,далее резкое движение палкой под лыжу Логинова!

20:51 9 февраля

sp2012

Пиндосовский прихвостень----Ну ты и д.....нь,сравниваешь С УНИВЕРСИАДОЙ. На Универсиаду всем наплевать,кроме нас и никого там из стоящих спортсменов не выступает. И уровень ниже плинтуса.Или ты гордишься победами на УНИВЕРСИАДЕ?? ГРОШ тебе цена ТОГДА!!!

20:46 9 февраля

джей

Правильно , что не подали протест. Не нужно уподобляться фуууууууууууууууркадам.

20:41 9 февраля

Mundial

никто и не сомневался что наше руководство опять не отстоит права спортсменов. и в политике и в спорте одно и тоже. мы опять хаваем

20:40 9 февраля

Пиндосовский прихвостень

Да какой еще протест? Надо выигрывать за явным преимуществом и все. Пусть остальные там серебро и прочий шлак пилят. Где победы??? Почему не хотят выигрывать? Ведь могут. Боятся, что заподозрят в допинге? Бред. Кто их искусственно тормозит? Вон на универсиаде выигрывают у остальных по полдня, не то что по минуте и никто ни в чем не обвиняет. А здесь что? Почему опять не выиграли???

20:14 9 февраля

shu111

Губерниев молодец. ДОСТАТОЧНО проявлять терпение в отношении мерзавца. Это и есть работа Губерниева - словами. "наши проигнорили Фуркада, был бы более сдержанным" - вы, любезный, гонку-то смотрели? Как г-н фуркад работал провокатором? А потом, "извинился") Это стало быть опять "наши виноваты"? Идите вы с таким подходом... "но действовать надо корректно и формально, а не опускаться до того же низкого уровня" - будут вас бить в подворотне, так и действуйте "корректно и формально". Диванные жители.

20:09 9 февраля

Beard

что значит "явного нарушения",нарушение или есть,или его нет.Нельзя быть немного беременной.

20:05 9 февраля

Свинству Бой!

....лизоблюдов...

20:01 9 февраля

Свинству Бой!

Я так и знал. Кучка трусливых лизоюлюдов, а кравцов законченный алкаш со спитой мордой, что даже темные очки не скрывают. Сначала эти трусы соглашатели этап Кубка мира слили, а теперь и своих спортсменов.

20:00 9 февраля

shu111

Странник-777 с таким зрением, как у вас, детей не будет. Впросак попадете) Там вам и место.

19:58 9 февраля

AndersenRUS

re Jean Reno Да Губерниев знатно подставился. Момент с тем, что наши не подали руки не показали. Зато смачно показали, как Фуркад обиделся и ушел. Вот у Губера и рвануло. Думаю если бы видел, что наши проигнорили Фуркада, был бы более сдержанным.

19:56 9 февраля

Продавец воздуха

А по поводу финиша, когда Фуркад явно перескочил перед Шипулиным и сбил его с темпа, тоже подавать протест, видимо, не будут? Вот поэтому Фуркад и будет делать всё, что ему приспичит.

19:51 9 февраля

AndersenRUS

По классике жанра сейчас еще нашим впаяют нарушение :) А что, Фуркад извинился за Логинова, сказал что не специально, в финишном створе тоже типа по правилам по словам же Гросса. Фиг придерешься. А вот дисциплинарку схватить, за то что руку мы не протянули вполне реально. Ща эмоции улягутся, наверняка наши поболтают с Фуркадом и публично расцелуются :)

19:46 9 февраля

Don Miguel

Если ты этап закончил, никому мешать не должен. Если даже тебя выкинут после на трибуну или дадут по клумбе. Я как-то выкинул олимпийского чемпиона, он даже не вякнул. Мешать нельзя. Если ты думал, что оставил место слева, а тебя обходят справа и пихают, что мало не покажется, ОШИБКА ТВОЯ! И все обходятся в этом случае без соплей!

19:44 9 февраля

кубань чемпион

RW.irk Странник-777 Еще бы. После просмотра записи видно, что там скорее Логинов перекрыл путь Фуркаду, который вынужден был его объезжать. Хотя справа там его уже пожимали. Подали бы протест - получили бы дисквалификацию Логинова. =============== Он принимал эстафету справа от Шипулина, а через пару секунд оказался слева от него! Че бы вдруг??? Он намеренно полез между Логиновым и Шипулиным! 19:35 __________________________________ Кому ты объясняешь? Он "Бешеного Макса" в это время смотрел. а тут позвонили.

19:40 9 февраля

Александр Макаров

Кто бы сомневался. Так будет и с ЧМ в Тюмени, попомните моё слово.

19:39 9 февраля

RW.irk

Странник-777 Еще бы. После просмотра записи видно, что там скорее Логинов перекрыл путь Фуркаду, который вынужден был его объезжать. Хотя справа там его уже пожимали. Подали бы протест - получили бы дисквалификацию Логинова. =============== Он принимал эстафету справа от Шипулина, а через пару секунд оказался слева от него! Че бы вдруг??? Он намеренно полез между Логиновым и Шипулиным!

19:35 9 февраля

совва

как всегда, дым без огня...

19:31 9 февраля

Весёлый©

Россиюшка такая Россиюшка. Сама нашла врагов и сама же признала, что малость лоханулась.

19:31 9 февраля

RW.irk

Да тут и ежу было понятно, что нарушения нет. Только моральное. Поступил как мра..ь последняя. А какой смысл в протесте?! Помешал закончившему выступление спортсмену уехать в раздевалку? Ну и?.. Только народное порицание в данном случае может иметь эффект, но его ясен пень не будет.

19:30 9 февраля

Весёлый©

ЛОЛ

19:30 9 февраля

NF

Предсказуемо. В аналогичной ситуации французы бы и подали, и шумиху знатную устроили. А этим чинушам лишь бы отбрехаться. Ну да ладно...

19:29 9 февраля

Странник-777

Еще бы. После просмотра записи видно, что там скорее Логинов перекрыл путь Фуркаду, который вынужден был его объезжать. Хотя справа там его уже пожимали. Подали бы протест - получили бы дисквалификацию Логинова.

19:23 9 февраля

STAROSTIN

сразу по горячему надо было палкой по горбу, а с дисквалификацией хрен с ней, зато мужиками были бы

19:23 9 февраля

А380726

Тряпка Кравцов! Будь на его месте дед Тихонов, и протест бы уже был и арапченок бы на церемонии награждения еловыми вениками схлопотал от деда этим самым веником по небритой морде

19:22 9 февраля

Долго наблюдал за идиотами на эт

Тряпки...

19:21 9 февраля

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