СБР не будет подавать протест на действия Фуркада

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что российская делегация не будет подавать протест на действия Мартена Фуркада и оспаривать результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, в которой сборная России заняла третье место. Золото выиграла команда Германии, а серебро – Франции.
- Просмотрев видео, тренеры сборной команды убедились, что явного нарушения в данном эпизоде нет, приняли решение протест не подавать, - приводит "Р-Спорт" слова Кравцова.
victor
"Подрезать" Логинова Фуркад никак не мог - Логинов уже никуда не бежал ) Так что СБР - прав ) А до этого на видео очень четко видно, что Логинов специально не уезжал в строну и блокировал Фуркада, поэтому и получил!
00:20
victor
На видео очень четко видно, что Логинов специально не уезжал в строну и блокировал Фуркада, поэтому и получил! А "подрезать" Логинова Фуркад никак не мог - Логинов уже никуда не бежал ) Так что СБР - прав )
00:07
Zlon
И ежу было понятно что протеста не будет, а воздух сотрясти надо чтобы примазаться к медальке..мол это и наша чиновничья заслуга.
00:00
Don Miguel
Пушкарь, а ты олимпийских чемпионов с дивана выталкивал, хамило неотесанное...
21:09 9 февраля
Пушкарь в теме
Don Miguel))___________ты кто тут будешь,умник??? Видео смотри!!!И глаза разуй,портянки с них сними!Сначало был явный взгляд фуркада в сторону Логинова при передаче Майе эстафеты,потом акцентрированные проезд фуркада между Шипулиным и Логиновым,далее резкое движение палкой под лыжу Логинова!
20:51 9 февраля
sp2012
Пиндосовский прихвостень----Ну ты и д.....нь,сравниваешь С УНИВЕРСИАДОЙ. На Универсиаду всем наплевать,кроме нас и никого там из стоящих спортсменов не выступает. И уровень ниже плинтуса.Или ты гордишься победами на УНИВЕРСИАДЕ?? ГРОШ тебе цена ТОГДА!!!
20:46 9 февраля
джей
Правильно , что не подали протест. Не нужно уподобляться фуууууууууууууууркадам.
20:41 9 февраля
Mundial
никто и не сомневался что наше руководство опять не отстоит права спортсменов. и в политике и в спорте одно и тоже. мы опять хаваем
20:40 9 февраля
Пиндосовский прихвостень
Да какой еще протест? Надо выигрывать за явным преимуществом и все. Пусть остальные там серебро и прочий шлак пилят. Где победы??? Почему не хотят выигрывать? Ведь могут. Боятся, что заподозрят в допинге? Бред. Кто их искусственно тормозит? Вон на универсиаде выигрывают у остальных по полдня, не то что по минуте и никто ни в чем не обвиняет. А здесь что? Почему опять не выиграли???
20:14 9 февраля
shu111
Губерниев молодец. ДОСТАТОЧНО проявлять терпение в отношении мерзавца. Это и есть работа Губерниева - словами. "наши проигнорили Фуркада, был бы более сдержанным" - вы, любезный, гонку-то смотрели? Как г-н фуркад работал провокатором? А потом, "извинился") Это стало быть опять "наши виноваты"? Идите вы с таким подходом... "но действовать надо корректно и формально, а не опускаться до того же низкого уровня" - будут вас бить в подворотне, так и действуйте "корректно и формально". Диванные жители.
20:09 9 февраля
Beard
что значит "явного нарушения",нарушение или есть,или его нет.Нельзя быть немного беременной.
20:05 9 февраля
Свинству Бой!
....лизоблюдов...
20:01 9 февраля
Свинству Бой!
Я так и знал. Кучка трусливых лизоюлюдов, а кравцов законченный алкаш со спитой мордой, что даже темные очки не скрывают. Сначала эти трусы соглашатели этап Кубка мира слили, а теперь и своих спортсменов.
20:00 9 февраля
shu111
Странник-777 с таким зрением, как у вас, детей не будет. Впросак попадете) Там вам и место.
19:58 9 февраля
AndersenRUS
re Jean Reno Да Губерниев знатно подставился. Момент с тем, что наши не подали руки не показали. Зато смачно показали, как Фуркад обиделся и ушел. Вот у Губера и рвануло. Думаю если бы видел, что наши проигнорили Фуркада, был бы более сдержанным.
19:56 9 февраля
Продавец воздуха
А по поводу финиша, когда Фуркад явно перескочил перед Шипулиным и сбил его с темпа, тоже подавать протест, видимо, не будут? Вот поэтому Фуркад и будет делать всё, что ему приспичит.
19:51 9 февраля
AndersenRUS
По классике жанра сейчас еще нашим впаяют нарушение :) А что, Фуркад извинился за Логинова, сказал что не специально, в финишном створе тоже типа по правилам по словам же Гросса. Фиг придерешься. А вот дисциплинарку схватить, за то что руку мы не протянули вполне реально. Ща эмоции улягутся, наверняка наши поболтают с Фуркадом и публично расцелуются :)
19:46 9 февраля
Don Miguel
Если ты этап закончил, никому мешать не должен. Если даже тебя выкинут после на трибуну или дадут по клумбе. Я как-то выкинул олимпийского чемпиона, он даже не вякнул. Мешать нельзя. Если ты думал, что оставил место слева, а тебя обходят справа и пихают, что мало не покажется, ОШИБКА ТВОЯ! И все обходятся в этом случае без соплей!
19:44 9 февраля
кубань чемпион
RW.irk Странник-777 Еще бы. После просмотра записи видно, что там скорее Логинов перекрыл путь Фуркаду, который вынужден был его объезжать. Хотя справа там его уже пожимали. Подали бы протест - получили бы дисквалификацию Логинова. =============== Он принимал эстафету справа от Шипулина, а через пару секунд оказался слева от него! Че бы вдруг??? Он намеренно полез между Логиновым и Шипулиным! 19:35 __________________________________ Кому ты объясняешь? Он "Бешеного Макса" в это время смотрел. а тут позвонили.
19:40 9 февраля
Александр Макаров
Кто бы сомневался. Так будет и с ЧМ в Тюмени, попомните моё слово.
19:39 9 февраля
RW.irk
Странник-777 Еще бы. После просмотра записи видно, что там скорее Логинов перекрыл путь Фуркаду, который вынужден был его объезжать. Хотя справа там его уже пожимали. Подали бы протест - получили бы дисквалификацию Логинова. =============== Он принимал эстафету справа от Шипулина, а через пару секунд оказался слева от него! Че бы вдруг??? Он намеренно полез между Логиновым и Шипулиным!
19:35 9 февраля
совва
как всегда, дым без огня...
19:31 9 февраля
Весёлый©
Россиюшка такая Россиюшка. Сама нашла врагов и сама же признала, что малость лоханулась.
19:31 9 февраля
RW.irk
Да тут и ежу было понятно, что нарушения нет. Только моральное. Поступил как мра..ь последняя. А какой смысл в протесте?! Помешал закончившему выступление спортсмену уехать в раздевалку? Ну и?.. Только народное порицание в данном случае может иметь эффект, но его ясен пень не будет.
19:30 9 февраля
Весёлый©
ЛОЛ
19:30 9 февраля
NF
Предсказуемо. В аналогичной ситуации французы бы и подали, и шумиху знатную устроили. А этим чинушам лишь бы отбрехаться. Ну да ладно...
19:29 9 февраля
Странник-777
Еще бы. После просмотра записи видно, что там скорее Логинов перекрыл путь Фуркаду, который вынужден был его объезжать. Хотя справа там его уже пожимали. Подали бы протест - получили бы дисквалификацию Логинова.
19:23 9 февраля
STAROSTIN
сразу по горячему надо было палкой по горбу, а с дисквалификацией хрен с ней, зато мужиками были бы
19:23 9 февраля
А380726
Тряпка Кравцов! Будь на его месте дед Тихонов, и протест бы уже был и арапченок бы на церемонии награждения еловыми вениками схлопотал от деда этим самым веником по небритой морде
19:22 9 февраля
Долго наблюдал за идиотами на эт
Тряпки...
19:21 9 февраля