СБР могут восстановить в правах в 2019 году

Союз биатлонистов России могут восстановить в правах уже в 2019 году. Решение может быть принято на внеочередном конгрессе Международного союза биатлонистов.

– На внеочередном конгрессе IBU в следующем году Союз биатлонистов России могут восстановить в правах, – цитирует ТАСС президента СБР Владимира Драчева. – Все в порядке, именно к этому мы идем. В середине ноября встретимся с представителями IBU в Москве для обсуждения критериев восстановления.

СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года, причиной стали допинговые нарушения российских спортсменов. Союз биатлонистов России в нынешнем статусе может продолжать заявлять спортсменов на международные соревнования.