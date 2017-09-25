СБР: Медведцева бодра и весела

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева, восстанавливающаяся после полученных в ДТП травм, бодра и весела.

Медведцева, олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, а также призер Олимпиады Ольга Вилухина попали в аварию под Красноярском 16 сентября. Медведцева находилась за рулем. Она получила черепно-мозговую травму и была прооперирована. Слепцова и Вилухина не пострадали.

- Навестил Олю Медведцеву. Бодра и весела! Выздоравливай, Оленька!, - написал Пак в Инстаграме.