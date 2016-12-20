СБР готов предоставить IBU исчерпывающую информацию по всем российским биатлонистам

Союз биатлонистов России (СБР) на официальном сайте организации опубликовал заявление, в котором говорится о готовности предоставить Международному союзу биатлонистов (IBU) исчерпывающую информацию о любом спортсмене, когда-либо выступавшем под эгидой СБР. На прошлой неделе появилась информация о том, что IBU получил от ВАДА список, содержащий фамилии 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

На протяжении уже нескольких лет СБР последовательно проводит политику нулевой терпимости к допингу. Это подтверждается как абсолютной открытостью всех без исключения биатлонистов – членов сборных команд для контроля со стороны ВАДА и других аккредитованных организаций, так и активным взаимодействием СБР с этими организациями в области профилактики и пропаганды чистого спорта. Для того, чтобы убедиться в этом – достаточно ознакомиться с официальной статистикой ВАДА о сдаче допинг-проб биатлонистами разных стран в 2014 году.



В период с весны 2014 года, когда, в результате выборов, сменилось высшее руководство Союза – это взаимодействие стало еще более интенсивным.



Решительно борясь с любыми попытками использовать запрещенные препараты, СБР за свой счет провел более 10 семинаров для спортсменов и тренеров с приглашением на них представителей национальной и международной антидопинговых организаций. От работы со сборными командами были отстранены все лица попадавшие хотя бы под подозрение в причастности к непозволительным экспериментам. В ходе внутренних проверок на национальных соревнованиях были уличены и сурово наказаны спортсмены не внявшие строгим требованиям СБР.



Подтверждением непримиримой политики СБР в отношении допинга служит и сотрудничество, в последние годы, с Союзом таких зарубежных специалистов как Рикко Гросс и Вольфганг Пихлер, которые едва ли бы согласились поставить под удар собственную репутацию.



Нам не известны имена спортсменов из списка, который IBU будет обсуждать в ближайший четверг, 22 декабря. Однако мы готовы предоставить исчерпывающую информацию по любому атлету участвовавшему в мероприятиях под эгидой СБР. Допускаем, что большинство из этого списка – люди, уже уличенные в нарушении допинговых правил внутренним контролем РУСАДА и СБР и в настоящее время отбывающие (уже отбывшие) дисквалификацию или завершившие карьеру.