СБР для восстановления предъявят 12 критериев

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что будет создана рабочая группа по вопросу восстановления Союза биатлонистов России

- Мы согласовали 12 критериев, которые нужно выполнить для соответствия, - отметил Далин. - Мы намерены организовать рабочую группу. Есть четыре основные положения: усиленное антидопинговое внесоревновательное тестирование, образовательная часть, сотрудничество в известных делах и часть, сотрудничество в известных делах и выдаче данных для восстановления РУСАДА, а также возмещение издержек.

Напомним, на данный момент СБР ограничен в правах вследствие допинговых проблем. Россия не имеет права выдвигать своих представителей в руководящие органы и принимать международные соревнования. (Наталья Марьянчик)