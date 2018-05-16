Сборные России будут готовиться по единой методике в случае избрания Драчева главой СБР

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев намерен в случае своего избрания обеспечить единую методику подготовки для всех сборных России – первой, молодежной, юниорской и юношеской.

"Нужна единая методика построения тренировочного процесса; семинары и доступная информация. Единая система планирования и отчета о проделанной работе для всех команд согласно разработанной форме отчета. Ясные и четкие критерии оценки результатов работы по единой форме отчета", – сказано в программе Драчева, поступившей в "СЭ".

Кроме того, в программе сказано о "прозрачных критериях отбора, доступности участия, ротации и спортивном принципе формирования сборных команд".

Напомним, что отчетно-выборная конференция СБР состоится 18 мая. (Андрей ШИТИХИН)