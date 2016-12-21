Сборные Чехии и Франции договорились о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

Президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза отметил, что его спортсмены будут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти с 9 по 12 марта. Такое решение чешская сторона приняла из-за допинговых скандалов в российском спорте, которые коснулись и биатлона: ВАДА передало IBU список с фамилиями 31 биатлониста из России, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

– Я не думаю, что этап в Тюмени состоится, – цитирует iDnes Хамзу. – По той простой причине, что биатлонисты туда не приедут. Чехи, конечно, точно не поедут в Тюмень. Мы уже об этом договорились. Если ничего не изменится, французы тоже не поедут.

России нужно дать сигнал о том, что вся эта история выглядит дурно. Пришло время кому-то сказать вслух то, о чем говорят все за кулисами. Полагаю, что и о чемпионате мира 2021 года в России не может идти речи.