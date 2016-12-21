Сборные Чехии и Франции договорились о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

Президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза отметил, что его спортсмены будут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти с 9 по 12 марта. Такое решение чешская сторона приняла из-за допинговых скандалов в российском спорте, которые коснулись и биатлона: ВАДА передало IBU список с фамилиями 31 биатлониста из России, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
– Я не думаю, что этап в Тюмени состоится, – цитирует iDnes Хамзу. – По той простой причине, что биатлонисты туда не приедут. Чехи, конечно, точно не поедут в Тюмень. Мы уже об этом договорились. Если ничего не изменится, французы тоже не поедут.
России нужно дать сигнал о том, что вся эта история выглядит дурно. Пришло время кому-то сказать вслух то, о чем говорят все за кулисами. Полагаю, что и о чемпионате мира 2021 года в России не может идти речи.
Leo Hawk
adamantane', ваше отношение к Чехии я понял. А насчёт Блохина не хотите высказаться?
13:11
adamantane'
Искремас alex-ls а ты был в Чехии у могил наших солдат, вот эта Хамза не была, она не понимает, что живет сейчас благодаря этим людям----------------- Ну это вы бред написали, милейший. Чехи при нацистской оккупации жили ничуть не хуже чем при советской. А может быть и лучше. Так что благодарить им нас не за что. Особенно, учитывая 68-ой. 19:37 21 декабря _________________Нас?! А ты себя к России не причисляй, тролльчатина! Ником и писаниной своей выдаёшь в себе прибалта.
12:59
adamantane'
Leo Hawk shpasic, вас не напрягает, что ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году - одна из самых позорных страниц в истории нашей страны? 19:20 21 декабря ________________________А я вот не считаю. Чехи под гитлеровскую Германию легли, Советский Союз страшной ценой освободил это государство. Ввод танков в 1968 г. - для подавления антисоветского мятежа. Почему же тут "путчисты" посмели взъерепениться, а против Гитлера - нет? В итоге погибли мирные жители7 А кто их просил присоединяться к мятежникам и демонстрировать ярые антисоветские настроения? Западной свободой для них запахло? Ну-ну... Что за "демократические свободы" сулят страны НАТО, мы давно уже все прекрасно знаем... Коммент наверняка потрут из-за того, что углубился в политику.
12:54
adamantane'
Александр 7 Вообще смотришь на это со стороны и уже целая грандиозная система видна...Конечно красавцы на западе ребята, умеют грамотно работать. Это надо же умудриться выкупить ГЛАВНОГО туза по допингу в России, который был правой рукой министра. Перевезти его со всеми уликами, переписками, архивами к себе за кордон. И он по порциям под календарь международных соревнований в разных видах спорта выкладывает это дерьмо российского спорта и как Вики ликс параллельно вываливает это на голову нашим высшим функционерам спорта. Под это дело включаются другие федерации в виде бойкотов. Соревнования идут по порядку и макают в дерьмо Россию тоже по порядку по немногу, но утопить хотят окончательно под выборы президента в 2018 году, лишив ЧМ по футболу конечно...До этого возможно и из Еврокубков выкинут...Одна надежда у высших функционеров российского спорта- это чтобы Обама побыстрее сдал пост, может с Трампом договорятся как- нибудь...Повезёт им. А если нет, то дело труба будет. Россия окажется в изоляции международного спорта. 23:27 21 декабря ______________Плюсую!
12:20
adamantane'
Krasin Либо давайте неопровержимые доказательства, либо тьфу на вашу прагу. Они сдались фашистам без боя, и американцам так же подмахивают с энтузиазмом. это мерзкачи 20:34 21 декабря _______________________Это да((. Потом пришлось триста тысяч советских воинов положить на освобождение Праги(((
12:07
adamantane'
Цирк, да и только!
12:01
adamantane'
Вот, уже до "антант" дошло дело )
12:00
Леск
я кстате не понял истерии мировой. 31 нарушитель известны поименно. Дисквалифицировать их, имхо, обязаны, кто говорит о каком-то прощении? я лично считаю других вариантов и нет, это самое слабое наказание из возможных. альтернатива - только отстранение всей сборной России( вот этого я бы не хотел совершенно, потому что просто перестану смотреть этапы кубка мира. Ну, а если IBU не дисквальнет по этому списку 31, или не обнародует его... Они тогда действительно идиоты. В чистоту нашего спорта (и спорта высоких достижений вообще, я не верю уже давным-давно). И в то, что немки бегают/бегали чистыми - тоже не верю. Нойнер переписала всю историю женского биатлона и ушла в самом расцвете карьеры - имхо, более прозрачного посыла на то, что с ней все нечисто было, нет. Но она столько всего выиграла, что признать ее допингером - это был бы колоссальнейший удар по престижу мирового спорта. Примерно как с престижем велоспорта после допингового скандала с Армстронгом. Поэтому, даже если если Фуркад что-то принимает, и будет пойман - мы никогда об этом не узнаем. Мартен просто "потеряет мотивацию" и займется семьей, уйдя из спорта. или возьмет паузу - года на полтора -два. Копить желание побеждать будет)))
11:04
alex1966
А Мы на них бомбочку сбросим.
07:22
Leo Hawk
Promesov, по поводу спецслужб вопросик. Не хотите прокомментировать исчезновение "сантехника" Блохина, указанного Родченковым как майора ФСБ, подменявшего пробы в Сочинской лаборатории? В списке аккредитованных сотрудников лаборатории он был. А теперь его нигде нет. Видимо вернулся из командировки на основное место службы.
05:06
mobile_actor
Апофегец: Трамп - последняя надежда российского спорта.
01:19
Александр 7
Вообще смотришь на это со стороны и уже целая грандиозная система видна...Конечно красавцы на западе ребята, умеют грамотно работать. Это надо же умудриться выкупить ГЛАВНОГО туза по допингу в России, который был правой рукой министра. Перевезти его со всеми уликами, переписками, архивами к себе за кордон. И он по порциям под календарь международных соревнований в разных видах спорта выкладывает это дерьмо российского спорта и как Вики ликс параллельно вываливает это на голову нашим высшим функционерам спорта. Под это дело включаются другие федерации в виде бойкотов. Соревнования идут по порядку и макают в дерьмо Россию тоже по порядку по немногу, но утопить хотят окончательно под выборы президента в 2018 году, лишив ЧМ по футболу конечно...До этого возможно и из Еврокубков выкинут...Одна надежда у высших функционеров российского спорта- это чтобы Обама побыстрее сдал пост, может с Трампом договорятся как- нибудь...Повезёт им. А если нет, то дело труба будет. Россия окажется в изоляции международного спорта.
23:27 21 декабря
shu111
to Czechplayer И мне тоже кажется, что я понимаю Иржи Хамзу. Но по-моему это ОЧЕНЬ некрасиво выглядит.
22:52 21 декабря
djavdet
Czechplayer Читал твои комменты, вроде были адекватные, а сейчас "Чехия лучше всех" уже не катит. И это пишу я, который давно бойкотирует выборы в России, да все без толку. Ситуация кардинально изменилась - речь уже идет об отъеме ЧМ по футболу, если не дальше. Понимаешь ли, всему есть предел - что допингу, что санкциям, что Чехии..., что "письмам из далека".
22:31 21 декабря
Олег_Москва
Столько шума от местных комментаторов. Да все правильно делают зарубежные биатлонисты - если вся сборная соперника сидит на наркоте, то что за удовольствие с ними соревноваться? А еще ко всему наркотой пичкает их государство. Так что правильно они к нам не едут и требуют полной дрсквалификации российской сборной. Абослютно верно.
22:27 21 декабря
ненавистник_политпроектов
Чехия - это что за страна вообще? Она есть на карте? Зачем медведю вообще обращать внимание на писк каждого комарика?
22:24 21 декабря
Монте-Кристо (Мститель) .
Госпроект "Зрелищ охлосу" закрывается. Хлеб тоже кончается. Остаются Сирия и Украина для баранов.
22:01 21 декабря
aloveku
нам то пофигу а они лишний раз подписались под своим истинным европейским двуличием и еще раз напомнили, что как были они моральным дерьмом, таковым и остались. Хотя британцам и убеждать то не надо, у них это по дефолту. Короче: давай, до-свиданья.
21:28 21 декабря
бронепоезд
Да хрен с ней с Чехией этой.Нарисовалась сборная покруче чем ЧЕХИЯ,которая решила бойкотировать.
21:17 21 декабря
Новоуепинни
А никто и не говорит о дисквале федерации. Интрига в том кого из черепах дисквалифицируют и запретят на КМ бегать )) А этап в Тюмени - тоже по барабану, проходная вещь, все равно по факту после завершения сезона и туда только побухать на халяву и за подарками ездят ))
21:05 21 декабря
Бен Ричардс
Тут как в анекдоте про две новости - плохую и хорошую.Плохая: похоже, что этапа КМ в следующем году в Тюмени не будет, хорошая: видимо речь о дисквалификации нашей федерации биатлона не идёт. Если такие предположения подтвердятся, то в данной ситуации для нашей страны это, пожалуй, самый выгодный размен.
20:56 21 декабря
Новоуепинни
Ефрейтор spetrov выйти из строя! Упал-отжался, раз-два, раз-два! Вспышка с тылу! Вспышка слева! На улицу бегом марш!
20:51 21 декабря
lavric999
Да и хрен с ними, со всеми, зато у нас будут все золотые, серебряные и бронзовые медали))
20:38 21 декабря
CanagliaVova
Не пиндосы - славяне! Славяне, Карл! Ужель тупые вокруг все, и только мы - правые? Ибо, как утверждается, богоизбранные? :-D
20:36 21 декабря
Andersen32
Я думал, что только соукалова баз мозгов, но хамза из той же оперы. Они даже не понимают, как легко поломать и как тяжело это будет восстановить. Они наказывают не тех безымянных 30 биатлонистов, а плюют в лицо своих болельщиков сб. чехии, которых в России тысячи. А началось всё с мартенчика, который собрался объявлять бойкот этапу в Тюмени, потом правда включил заднюю, но было поздно, ящик Пандоры был открыт. Скажу про себя, что после объявления "СЭ" бойкота Поветкину, я не одной заметки о нём в этой газетёнке не читаю и хотелось что бы Поветкин тоже объявил спорт экспрессу бойкот.
20:36 21 декабря
DV1981
Вообще за бойкот положена дисквалификация...какое-то вафельное руководство в международном биатлоне..посмотрел бы я,что бы было,если бы какой0-то клуб байкотировал лигу чемпионов...большой штраф и дисквалификация...вот и Чехов следовало бы проучить.Бойкот...как дети малые себя ведут.
20:34 21 декабря
Krasin
Либо давайте неопровержимые доказательства, либо тьфу на вашу прагу. Они сдались фашистам без боя, и американцам так же подмахивают с энтузиазмом. это мерзкачи
20:34 21 декабря
brezhnev.vasia
Чехия давно стала проамериканской страной в области политики
20:22 21 декабря
tryam
мы тоже уже решили, что в отпуск ни ногой в чехию, нечего врагов кормить)
20:20 21 декабря
niik27772
абьзяна в гараж переедет и все устаканется, а на счет обмылков гейропейских, не хотят, не надо. но это им аукнется не по детски и с железной доказухой
20:10 21 декабря