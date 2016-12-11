Сборную Швеции дисквалифицировали после эстафеты в Поклюке

Мужская сборная Швеции лишилась своего 12-го места в эстафете на втором этапе Кубка мира в Поклюке. Команда была дисквалифицирована из-за ошибки биатлониста Йеспера Нелина, который использовал лыжи без маркировки.

– Нелин забыл нанести маркировку, – цитирует Expressen главного тренера сборной Швеции Вольфганга Пихлера. – Не знаю, почему он этого не сделал. Такое с ним случается впервые. Что я могу с этим поделать? Надеюсь, что он поймет свою ошибку и не сделает ее снова. В противном случае это будет нам дорого стоить.