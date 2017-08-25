Сборная России выиграла смешанную эстафету на летнем чемпионате мира

Сборная России стала победителем смешанной эстафеты, стартовой гонки летнего чемпионата мира в Чайковском.
Губерниев - Шипулину: "Что творишь-то?"
В составе российской команды выступили Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин. Отрыв россиян на финише составил более одной минуты, на стрельбище они использовали 10 дополнительных патронов.
Второе место заняла сборная Словакии, третье – команда Украины.
Чайковский
Летний чемпионат мира
Смешанная эстафета
1. РОССИЯ – 1:12.17,1
2. Словакия – отставание 1.05,0
3. Украина – 1.24,1
Бней Иегуда
Это профанация, а не чемпионат мира.)) Никого из лучших не было.)) Но Шипулина по ходу не смущают победы над Монголиями.)) Хоть на таком уровне что-то выиграет.))
13:23