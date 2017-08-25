Сборная России выиграла смешанную эстафету на летнем чемпионате мира

Сборная России стала победителем смешанной эстафеты, стартовой гонки летнего чемпионата мира в Чайковском.

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В составе российской команды выступили Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин. Отрыв россиян на финише составил более одной минуты, на стрельбище они использовали 10 дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Словакии, третье – команда Украины.

Чайковский

Летний чемпионат мира

Смешанная эстафета

1. РОССИЯ – 1:12.17,1

2. Словакия – отставание 1.05,0

3. Украина – 1.24,1