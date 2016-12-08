15:59 | БИАТЛОН

Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе в Риднауне

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Россияне Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Семен Сучилов и Алексей Слепов одержали победу в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Риднауне. С пятью дополнительными патронами команда РФ опередила французов на 20 секунд, которые пришли к финишу вторыми. Замкнула тройку лидеров сборная Германии.

Риднаун (Италия)

Кубок IBU

Смешанная эстафета

1. РОССИЯ (Сливко, Кайшева, Сучилов, Слепов) – 1:15.17,6 (0+5)

2. Франция – отставание 24,3 (0+2)

3. Германия - 2.05,7 (1+14)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vitvk

Сливко - СТРЕЛОК с большой буквы и эстафетчик. Посмотрел на СБР ее список - штук 8 первых мест и 2 вторых в эстафетах плюс золото в инвидуалке на ЧЕ. Когда в первой сборной ее увидим? АУ,Касперович...пенсионеры задрали уже!

18:11

Bache Gabrielsen

Ну, хоть девки симпатичные бежали, и то хорошо...

16:47

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