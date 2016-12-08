Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе в Риднауне

Россияне Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Семен Сучилов и Алексей Слепов одержали победу в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Риднауне. С пятью дополнительными патронами команда РФ опередила французов на 20 секунд, которые пришли к финишу вторыми. Замкнула тройку лидеров сборная Германии.

Риднаун (Италия)

Кубок IBU

Смешанная эстафета

1. РОССИЯ (Сливко, Кайшева, Сучилов, Слепов) – 1:15.17,6 (0+5)

2. Франция – отставание 24,3 (0+2)

3. Германия - 2.05,7 (1+14)