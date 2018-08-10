Сборная России сыграет во флорбол с руководством СБР

В субботу, 11 августа, мужская сборная России сразится с командой Правления СБР во флорбол, информирует официальный сайцт организации. Матч пройдет в Токсово, где сборная России по биатлону проводит очередной сбор. Кроме того, утром 11 августа там же состоится выездное заседание Правления СБР.



Предварительно известно, что за команду Правления выступят Владимир Драчев, Виктор Майгуров, Сергей Чепиков, Сергей Тарасов, Иван Черезов, Алексей Нуждов и Юрий Векшин. Усилят команду Правления тренеры сборной Анатолий Хованцев и Николай Большаков, а также исполнительный директор СБР Сергей Голиков и руководитель пресс-службы Константин Бойцов.



В команде спортсменов на площадке ожидаются Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Петр Пащенко, Семен Сучилов, Алексей Волков, Кирилл Стерльцов, а также члены резервной сборной.



Судить игру будут настоящие легенды: отмечающий в Токсово свой 85–летний юбилей Александр Привалов, двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев и патриарх технического комитета СБР Вадим Мелихов.

​Игра состоится в рамках празднования дня физкультурника. Напомним, отмечается он ежегодно во вторую субботу августа.