Сборная России назвала состав на этап Кубка мира в Хохфильцене

Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Он был опубликован на официальном сайте СБР.

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Алексей Слепов.

Женщины: Ирина Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева.

Программа этапа

13 декабря, четверг

16.15 (мск) – Спринт (женщины)

14 декабря, пятница

16.15 (мск) – Спринт (мужчины)

15 декабря, суббота

13.30 (мск) – Гонка преследования (женщины)

16.45 (мск) – Гонка преследования (мужчины)

16 декабря, воскресенье

13.15 (мск) – Эстафета (женщины)

16.00 (мск) – Эстафета (мужчины)