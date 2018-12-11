Сборная России назвала состав на этап Кубка мира в Хохфильцене

Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Он был опубликован на официальном сайте СБР.
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Алексей Слепов.
Женщины: Ирина Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева.
Программа этапа
13 декабря, четверг
16.15 (мск) – Спринт (женщины)
14 декабря, пятница
16.15 (мск) – Спринт (мужчины)
15 декабря, суббота
13.30 (мск) – Гонка преследования (женщины)
16.45 (мск) – Гонка преследования (мужчины)
16 декабря, воскресенье
13.15 (мск) – Эстафета (женщины)
16.00 (мск) – Эстафета (мужчины)
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