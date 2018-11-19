Сборная России начала сбор в Обертиллиахе

Сборная России по биатлону начала тренировочный сбор в австрийском Обертиллиахе, информирует официальный сайт Союза биатлонистов России. Основная команда пробудет в Австрии до 30 ноября, откуда отправится на первый этап Кубка мира в Поклюку.

Состав основной сборной России:

Мужчины: Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов.

Женщины: Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Ильченко, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева.

Работа резервной сборной в Австрии завершится 26 ноября, когда команда переедет в Швецию для участия в первом этапе Кубка IBU.

Состав резервной сборной России:

Мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Игорь Малиновский, Василий Томшин.

Женщины: Наталья Гербулова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лейсан Бикташева, Анастасия Морозова, Екатерина Мошкова.

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