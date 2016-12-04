14:10 | БИАТЛОН

Сборная России 25 гонок подряд не может попасть в "призы"

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Мужская и женская сборные России по биатлону не могут занять призовые места на Кубке мира на протяжении 25 гонок подряд. Это антирекорд в новейшей истории национальной команды с 1995 года. В сезонах-2009/10 и 2010/11 максимальная серия без призов составляла 12 гонок.

Последний раз представитель РФ приходил к финишу в тройке лидеров 12 февраля 2016 года. Антон Шипулин стал третьим в пасьюте на Кубке мира в Преск-Айле.

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