Сборная Норвегии определилась с составом на новый сезон

Союз биатлонистов Норвегии на официальном сайте объявил состав норвежской сборной на новый сезон.
В женскую команду вошли следующие биатлонистки: Тирил Экхофф, Марта Ольсбу, Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Ингрид Тандревольд и Сюнневе Солемдаль.
В первую мужскую сборную приглашены Оле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ларс Хельге Биркеланн, Хенрик Л`Абе-Лунн и Эрленн Бьентегорд. Во вторую мужскую команду включены Ветле Кристиансен, Синнре Петтерсен, Ховард Богетвейт, Вегард Ермуннсхауг, Фредрик Йессбакк, Кристоффер Скьелвик.