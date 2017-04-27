12:42 | БИАТЛОН

Сборная Норвегии определилась с составом на новый сезон

0
0
0
0

Союз биатлонистов Норвегии на официальном сайте объявил состав норвежской сборной на новый сезон. 

В женскую команду вошли следующие биатлонистки: Тирил Экхофф, Марта Ольсбу, Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Ингрид Тандревольд и Сюнневе Солемдаль.

В первую мужскую сборную приглашены Оле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ларс Хельге Биркеланн, Хенрик Л`Абе-Лунн и Эрленн Бьентегорд. Во вторую мужскую команду включены Ветле Кристиансен, Синнре Петтерсен, Ховард Богетвейт, Вегард Ермуннсхауг, Фредрик Йессбакк, Кристоффер Скьелвик

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий