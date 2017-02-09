Сборная Казахстана допущена к смешанной эстафете, несмотря на допинговый скандал

Как ранее сообщал "СЭ", в среду в Хохфильцине, где сегодня стартует чемпионат мира по биатлону, состоялся обыск делегации Казахстана. Международный союз биатлонистов (IBU) был поставлен в известность о проведенной операции и принял решение немедленно подвергнуть допинг-контролю всю казахскую команду вчера вечером. Результаты допинг-тестов будут известны сегодня, но IBU решил допустить казахскую команду к участию в смешанной эстафете. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)
rocky big
alex1966 ......... Губа он же ребенок.Спанч боб -Губка боб
16:25 9 февраля
Алый Дракон
И лично "лягушатника", который больше всего свое орало раскрывает...
15:57 9 февраля
Алый Дракон
Лучше бы норгов "внезапно" проверили...
15:56 9 февраля
alex1966
Губа придурок, радуется по телеку.
15:42 9 февраля
shpasic
а что же не отстранили на восемь лет? потом бы проверили в 2025 и извинились бы)
15:39 9 февраля