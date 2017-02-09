Сборная Казахстана допущена к смешанной эстафете, несмотря на допинговый скандал

Как ранее сообщал "СЭ", в среду в Хохфильцине, где сегодня стартует чемпионат мира по биатлону, состоялся обыск делегации Казахстана. Международный союз биатлонистов (IBU) был поставлен в известность о проведенной операции и принял решение немедленно подвергнуть допинг-контролю всю казахскую команду вчера вечером. Результаты допинг-тестов будут известны сегодня, но IBU решил допустить казахскую команду к участию в смешанной эстафете. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)