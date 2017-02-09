15:30 9 февраля | БИАТЛОН

Сборная Казахстана допущена к смешанной эстафете, несмотря на допинговый скандал

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Как ранее сообщал "СЭ", в среду в Хохфильцине, где сегодня стартует чемпионат мира по биатлону, состоялся обыск делегации Казахстана. Международный союз биатлонистов (IBU) был поставлен в известность о проведенной операции и принял решение немедленно подвергнуть допинг-контролю всю казахскую команду вчера вечером. Результаты допинг-тестов будут известны сегодня, но IBU решил допустить казахскую команду к участию в смешанной эстафете. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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rocky big

alex1966 ......... Губа он же ребенок.Спанч боб -Губка боб

16:25 9 февраля

Алый Дракон

И лично "лягушатника", который больше всего свое орало раскрывает...

15:57 9 февраля

Алый Дракон

Лучше бы норгов "внезапно" проверили...

15:56 9 февраля

alex1966

Губа придурок, радуется по телеку.

15:42 9 февраля

shpasic

а что же не отстранили на восемь лет? потом бы проверили в 2025 и извинились бы)

15:39 9 февраля

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