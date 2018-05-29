Сборная Италии опубликовала заявку на сезон-2018/19

Сборная Италии опубликовала официальную заявку на сезон-2018/19. Примечательно, что основные составы команд были разделены на элитную группу и группу "А".

Мужчины, элитная группа: Лукас Хофер, Доминик Виндиш.

Мужчины, группа A: Томас Бормолини, Джузеппе Монтелло, Тьерри Ченал, Саверио Дзини.

Женщины, элитная группа: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци.

Женщины, группа A: Николь Гонтье, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер.

Кандидаты: Пьетро Дутто, Руди Дзини, Джиневра Роккья.

Мужчины, команда B: Патрик Браунхофер, Даниэле Капеллари, Мишель Дюран, Маттиа Никасе, Симон Лейтгеб, Паоло Родигари.

Женщины, команда B: Мишела Каррара, Элеонора Фаунер, Ирен Лардшнайдер.