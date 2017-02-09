Сборная Германии: "Это невероятно крутой старт на чемпионате мира"

Биатлонисты сборной Германии Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер и Симон Шемп после победы в смешанной эстафете на чемпионате мира-2017 отметили, что не ожидали такого результата от команды в этой гонке. На турнире в 2016 году немцы были вторыми.

- Я потеряла дар речи, победа значит для меня очень много, - приводит sport1 слова Хинц.

- Множество эмоций после такого результата. Это значит, что команда в полном порядке, - заявила Дальмайер.

- Это огромное достижение, и этот успех у нас уже никто не отберет, - сказал Пайффер.

- Это невероятно крутой старт для нас на чемпионате мира, мы вне себя от радости, - добавил Шемп.