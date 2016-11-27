Сборная Франции выиграла супермикст, Россия – восьмая

Сборная Франции выиграла супермикст на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Второе место заняла команда Австрии, на третьем финишировала Германия. Сборная России (Светлана Слепцова, Антон Бабиков) стала восьмой.
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Супермикст
1. Франция (Дорен-Абер, М. Фуркад) - 35.43,5 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)
2. Австрия (Хаузер, С. Эдер) - 16,0 (0 + 6)
3. Германия (Пройсс, Лессер) - 25,2 (0 + 5)
4. Швеция (Перссон, Стенерсен) - 1.20,9 (0 + 8)
5. Казахстан (Вишневская, Савицкий) - 1.28,9 (0 + 8)
8. РОССИЯ (Слепцова, Бабиков) - 1.59,8 (1 + 9)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1783_16_2/
Баск
Слепцова так долго стреляет(целится), что соперницы успевают целый круг пробежать. Таки она еще и мажет. УЖАС!!!
21:24
Новоуепинни
Слепцову походу с условием берут что она все призовые отдавать будет, а за еду, лыжи и проживание платит сама или губер за кого она там бегает
21:13
rus_deutsch
очередной безумный день сурка... разбудите меня, когда все закончится...
21:11
shu111
Стойка - дежавю.
21:09
Союз Аполлонович
Света- это, конечно, клиника. Зачем все это?
21:07
Andre_Saratov
Даже самая маленькая эстафета состоит из двух человек.
21:03
Ж и в о й
Как обычно, начинаем не ахти, верим что все еще впереди!
21:02
Айртон
Мартен и Мари, браво!)) Света, верим!))
20:59