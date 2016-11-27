20:53 | БИАТЛОН

Сборная Франции выиграла супермикст, Россия – восьмая

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Сборная Франции выиграла супермикст на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Второе место заняла команда Австрии, на третьем финишировала Германия. Сборная России (Светлана Слепцова, Антон Бабиков) стала восьмой.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Супермикст

1. Франция (Дорен-Абер, М. Фуркад) - 35.43,5 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)

2. Австрия (Хаузер, С. Эдер) - 16,0 (0 + 6)

3. Германия (Пройсс, Лессер) - 25,2 (0 + 5)

4. Швеция (Перссон, Стенерсен) - 1.20,9 (0 + 8)

5. Казахстан (Вишневская, Савицкий) - 1.28,9 (0 + 8)

8. РОССИЯ (Слепцова, Бабиков) - 1.59,8 (1 + 9)

Трансляция гонки

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1783_16_2/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Баск

Слепцова так долго стреляет(целится), что соперницы успевают целый круг пробежать. Таки она еще и мажет. УЖАС!!!

21:24

Новоуепинни

Слепцову походу с условием берут что она все призовые отдавать будет, а за еду, лыжи и проживание платит сама или губер за кого она там бегает

21:13

rus_deutsch

очередной безумный день сурка... разбудите меня, когда все закончится...

21:11

shu111

Стойка - дежавю.

21:09

Союз Аполлонович

Света- это, конечно, клиника. Зачем все это?

21:07

Andre_Saratov

Даже самая маленькая эстафета состоит из двух человек.

21:03

Ж и в о й

Как обычно, начинаем не ахти, верим что все еще впереди!

21:02

Айртон

Мартен и Мари, браво!)) Света, верим!))

20:59

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