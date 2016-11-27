Сборная Франции выиграла супермикст, Россия – восьмая

Сборная Франции выиграла супермикст на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Второе место заняла команда Австрии, на третьем финишировала Германия. Сборная России (Светлана Слепцова, Антон Бабиков) стала восьмой.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Супермикст

1. Франция (Дорен-Абер, М. Фуркад) - 35.43,5 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)

2. Австрия (Хаузер, С. Эдер) - 16,0 (0 + 6)

3. Германия (Пройсс, Лессер) - 25,2 (0 + 5)

4. Швеция (Перссон, Стенерсен) - 1.20,9 (0 + 8)

5. Казахстан (Вишневская, Савицкий) - 1.28,9 (0 + 8)

8. РОССИЯ (Слепцова, Бабиков) - 1.59,8 (1 + 9)

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