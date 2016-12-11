Сборная Франции выиграла эстафету, Россия - вторая

Сборная Франции стала победителем эстафеты, которая состоялась в словенской Поклюке в рамках второго этапа Кубка мира. Французы лидировали на протяжении всей гонки и уверенно выиграли. Сборная России (Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин) финишировала на втором месте с отставанием в 15,7 секунды. На третьем месте финишировала команда Германии.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
Мужчины
Эстафета 4 х 7,5 км
1. Франция (Беатрикс, Фийон Майе, С. Дестье, М. Фуркад) - 01:11.56,5 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)
2. РОССИЯ (ЦВЕТКОВ, БАБИКОВ, Мат. ЕЛИСЕЕВ, ШИПУЛИН) - отставание 15,7 (1 + 6)
3. Германия (Лессер, Дорфер, Долль, Шемп) - 21,5 (0 + 11)
4. Украина (А. Прима, С. Семенов, Кильчицкий, Пидручный) - 36,3 (0 + 6)
5. Чехия (Шлезингер, Т. Крупчик, Моравец, Крчмарж) - 48,9 (0 + 6)
6. Австрия (Д. Мезотич, Ландертингер, Ляйтнер, С. Эдер) - 54,2 (1 + 6)
ГНС
vsvtjo ГНС Но в Канаде и условия природные были аховые. УЭБ знал, чему стоит промах. А все равно и сейчас заметно, как соперники разных сборных подходят к рубежу, а тем более на коврик ложатся 15:48 ________________________________________ Если тебе интересно почитай про УЕБа, гугал тебе в помощь, а еще проанализируй время стрельбы, на каких местах был и прогрес с 2009-20011 года.
15:58
vsvtjo
И все-таки, ЕСЛИ БЫ НЕ неудачная стрельба Елисеева на первой стрельбе французы все равно были бы сильнее? Мое мнение такое, что на именно этот день день именно так. Мнение ЧМОКА не интересно, это чисто тролль
15:57
vsvtjo
ГНС Но в Канаде и условия природные были аховые. УЭБ знал, чему стоит промах. А все равно и сейчас заметно, как соперники разных сборных подходят к рубежу, а тем более на коврик ложатся
15:48
RW.irk
Если французские ноунеймы не привезут Мартену лидерство (а как ещё ноунеймы могут это сделать, если не за счёт лучшей стрельбы?), то он даже упираться не будет)) И ждёт их стандартное, дай Бог, четвёртое место)))
15:45
RW.irk
Ага, Антошка-то с Сёмой прям умирали на трассе)) Из последних сил работали)))))
15:39
Бэн Джойс
Эстафета у русских - это единственный шанс что-либо добыть. Посмотришь на норгов, немцев и французов - глобусы выигрывают, личные гонки олимпиад и чемпионатов мира. А у русских что ни чемпион, то этафетчик ))
15:38
RW.irk
С дебютантом в составе, а также лучшим новичком прошлого сезона, у России боевой состав! Смока фееричен)))
15:35
ГНС
vsvtjo ГНС vsvtjo ГНС УЭБ не был точным стрелком, но был быстрым. Быстро, не значит в цель. У Домрачевой и Сантер спроси. 15:09 ________________________________ Напиши телефон Даши и Наташи, я обезательно спрошу. УЕБ три года Эдера копировал в стрельбе и в Сочи ему воздалось, когда уже не был таким быстрым. __________________ Вряд ли спросишь, это не серьезно. А вот про Эдера....ведь что такое проскальзывло, не напомнишь? Скорее, он для себя все-таки может и брал, он же в своем роде полиглот 15:22 ___________________________________________ Эдер первым полностью поменял всю технику стрельбы, начиная с открывания заглушки со ствола и зарядки обоймы во время приготовления и так далее, за счет чего начал входить в элиту... В спринте Сочи УЕБ был в пятерке по скорости на рубеже а в Ванкувере в шестом десятке за счет этого Ланди обехал.
15:35
Айртон
И Мартен ещё минимум сек 20 мог привезти.)) Пешком шёл свой этап.)) Так что победа французов даже не обсуждается.))
15:35
SSNA7
Айртон____Дурачок или прикидываешься? "При равной стрельбе нет шансов". Ты в курсе, что биатлон это 2 составляющие. Я тебе по другому тогда скажу: при одинаковом ходе у остальных нет шансов...
15:34
Айртон
У Французов не бежал Симон, который сейчас № 2 в команде!)) Его сегодня подменял Беатрикс.)
15:34
alex1966
Рикко Гросс отличный тренер ! Мужская сборная России,стала просто Отличной !
15:33
RW.irk
Оно и видно, французы победили сегодня только за счёт лучшей стрельбы. Они могут быть выше Германии, Росиии и Норвегии только за счёт стрельбы! Многократно доказано)))
15:32
🚀 Русские нагнут весь ми
Как истинный щирый хохол, Чмока за своих не топит - а продолжает усердно нализывать хозяевам))
15:29
Айртон
-
15:29
Айртон
RW.irk Смока, а у России-то надо полагать быть боевой состав?)))) 15:27 -------------------------------- Да, 4 лучших представителя КМ в этом сезоне.
15:28
Айртон
ГНС Русские побеждают только за счёт ошибок соперников.) Если ошибок нет, то русским ничего не светит.)) Ни в эстафете, ни в индивидуальных гонках.))
15:27
RW.irk
Смока, а у России-то надо полагать быть боевой состав?))))
15:27
vsvtjo
Айртон Я бы по другому сказал: Ход+стрельба+скорость стрельбы. 2-или3 -6
15:27
Айртон
Кстати, у французов сегодня не бежал второй номер сборной Симон Фуркад.))
15:26
ГНС
Айртон vsvtjo При условии одинаковой стрельбы, русские проиграют всей тройке: Франция, Германия, Норвегия.) Русские могут быть выше только за счёт лучшей стрельбы.) 15:19 __________________________ Так Русские всегда побеждали за счет лучшей стрельбы. У немцев, французов, шведов и иже с ними спроси))))
15:25
🚀 Русские нагнут весь ми
Буква Ё Украина, Россия и Франция - три лучшие биатлонные нации в истории! ============================================================================================================= Украина - что за нация такая?)) Нет такой нации. Украинцы - это обманутые русские
15:25
vsvtjo
ГНС vsvtjo ГНС УЭБ не был точным стрелком, но был быстрым. Быстро, не значит в цель. У Домрачевой и Сантер спроси. 15:09 ________________________________ Напиши телефон Даши и Наташи, я обезательно спрошу. УЕБ три года Эдера копировал в стрельбе и в Сочи ему воздалось, когда уже не был таким быстрым. __________________ Вряд ли спросишь, это не серьезно. А вот про Эдера....ведь что такое проскальзывло, не напомнишь? Скорее, он для себя все-таки может и брал, он же в своем роде полиглот
15:22
Гаттузо зол!
норги без формотерола и сальбутамола скоро будут стабильно 5-6. Скажем астматикам- НЕТ!
15:21
Айртон
vsvtjo При условии одинаковой стрельбы, русские проиграют всей тройке: Франция, Германия, Норвегия.) Русские могут быть выше только за счёт лучшей стрельбы.)
15:19
ГНС
Айртон У немцев Пайффера не было, у норгов братьев Бё.) Объективно в тройке призёров должны быть эти две команды, наряду с французами.)) Русские - команда без выдающихся спортсменов, но за счёт среднего уровня - 4-5- места ____________________________________ Так у России то же, не Тихонова не Драчева не Чепикова, так и оба Кругловы не выступали. Не не си уйню. русофоб галимый.
15:16
vsvtjo
Айртон Выше, чем 5-6. По моему объективно, со 2-го по 6-е как ни меняй
15:15
ЮКИ
нормальненько!НЕ будем бросать камни в пацана.23 года для биатлона Не пенсия!успехов!!!
15:13
ГНС
vsvtjo ГНС УЭБ не был точным стрелком, но был быстрым. Быстро, не значит в цель. У Домрачевой и Сантер спроси. 15:09 ________________________________ Напиши телефон Даши и Наташи, я обезательно спрошу. УЕБ три года Эдера копировал в стрельбе и в Сочи ему воздалось, когда уже не был таким быстрым.
15:12
Бэн Джойс
Catarzina прогноз для дам :франсез первые ,чешки вторые,итальянки или норвежки третие (болеть буду за австрию из-за Хаузер)-------------------------Может замажемся, что немки, которых ты вообще исключил, как минимум будут на пьедестале?
15:12