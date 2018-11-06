Самуэльссон раскритиковал возможное введение возрастного ценза для кандидата в президенты ВАДА

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал возможное введение возрастного лимита для кандидатов в президенты ВАДА. Этот критерий также был подвергнут критике со стороны антидопинговых организаций и отдельных спортсменов.
- ВАДА сейчас в глубоком кризисе. Зачем оно пытается задушить свободу слова и помешать популярному кандидату в президенты Линде Хеллеланд? Глобальный спорт не может так работать. ВАДА должно начать слушать и давать ответы на вопросы, - написал Самуэльссон.
Напомним, что ВАДА опровергло причастность к информации о критериях выдвижения кандидатов в президенты организации, которые были подвергнуты критике со стороны антидопинговых организаций и отдельных спортсменов. Основной причиной недовольства стал возрастной ценз – старше 45 лет.
WADA is in deep crisis now. Why is it trying to stifle free speech and block popular Presidential Candidate Linda Helleland from running? This is not how global sport can operate. WADA must start listen and provide answers @lindacath @wada_ama @mattlawton https://t.co/AkqDwZHDoW– Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) 5 ноября 2018 г.