Самуэльссон раскритиковал возможное введение возрастного ценза для кандидата в президенты ВАДА

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал возможное введение​ возрастного лимита для кандидатов в президенты ВАДА. Этот критерий также был подвергнут критике со стороны антидопинговых организаций и отдельных спортсменов.

- ВАДА сейчас в глубоком кризисе. Зачем оно пытается задушить свободу слова и помешать популярному кандидату в президенты Линде Хеллеланд? Глобальный спорт не может так работать. ВАДА должно начать слушать и давать ответы на вопросы, - написал Самуэльссон.

Напомним, что ВАДА​ опровергло причастность к информации о критериях выдвижения кандидатов в президенты организации, которые были подвергнуты критике со стороны антидопинговых организаций и отдельных спортсменов. Основной причиной недовольства стал возрастной ценз – старше 45 лет.