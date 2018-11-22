Самуэльссон пропустил допинг-тест

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в прошлом пропустил допинг-тест, сообщает tv2.no. Спортсмен может пропустить допинг-тест дважды за год. За третий пропуск его ждала бы дисквалификация. Вскоре после этого случая он был протестирован на допинг.

- Когда я был в тренировочном лагере, я знал, что допинг-офицеры обычно приходят вечером. Но именно в этот день мне срочно нужно было уехать. И так вышло, что как раз в тот день офицеры пришли ко мне, - сказал швед. – Конечно, получилось неудобно. Особенно если учесть, что я сам критиковал биатлонистов, которые употребляли допинг. Да, это плохо. Такое не должно происходить, но иногда происходит. Через несколько дней я прошел тестирование. Да, в этом случае я допустил ошибку.

"Многие российские спортсмены, принимавшие допинг, все еще выступают". Письмо Самуэльссона главе ВАДА