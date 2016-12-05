16:38 | БИАТЛОН

Рожков – новый президент Федерации биатлона Москвы

0
0
0

Заслуженный мастер спорта Сергей Рожков избран новым президентом Федерации биатлона Москвы, информирует официальный сайт СБР.

Отмечается, что в программе первоочередных шагов нового президента – выстраивание рабочих отношений с Москомспортом, доведение до логического итога проекта по организации третьего урока физкультуры в общеобразовательных школах отдельных столичных округов (с упором на лыжную подготовку), реализация программы подготовки и переподготовки тренерских кадров с обеспечением им доступа к современным методикам подготовки спортсменов, строительство и обеспечение опорных тренировочных баз в "Битце", на базе "Планерная", а также одного из районов Малой Москвы.

Вице-президентами нового состава Федерации стали Сергей Колесников, Константин Царев, Михаил Носов. Возглавлявший федерацию с 2006 по 2016 год Владимир Малин единогласным решением избран на пост почетного президента. Патриарх московского биатлона Александр Привалов возглавил совет ветеранов. 

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56484/

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ