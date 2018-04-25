Ростовцев – о скандале вокруг этапа в Тюмени: "Информация о подкупе – часть атаки на российский спорт"

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев заявил, что не верит обвинениям в подкупе голосов на конгрессе Международного союза биатлонистов в пользу Тюмени в борьбе за чемпионат мира-2021. Накануне в немецких СМИ появились сообщения о свидетеле, который утверждает, что проголосовавшие за российский город получили пакеты с деньгами.

– Я не верю в то, что Россия кому-то давала взятки, – сказал Ростовцев. – Пусть информатор этого немецкого издания предъявляет доказательства, без них ситуация выглядит ангажировано. Думаю, что эта информация о подкупе чиновников IBU – часть информационной атаки на российский спорт и биатлон. (Иван ТОРОПЦЕВ)