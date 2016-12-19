00:20 | БИАТЛОН

Россию намерены лишить юниорского чемпионата мира

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Проведение чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров в Острове (Псковская область) находится под угрозой срыва. Соревнование могут перенести в другую страну. Об этом сообщил член правления СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

 
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По словам знаменитого биатлониста, причиной такого решения могут стать документы, которые глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен передал в распоряжении Международного союза биатлонистов (IBU). 31 российский биатлонист, согласно докладу комиссии Макларена, подозревается в употреблении допинга.

– У нас могут отнять юниорский чемпионат мира в Острове и этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени, – приводят "Известия" слова Тихонова. – Такой вопрос действительно стоит на повестке дня после документов, полученных от Макларена. Также вполне вероятен сценарий, при котором всю сборную России отстранят от международных стартов. На этом настаивают многие иностранные биатлонисты, тренеры и функционеры. Ситуация очень опасная, мы можем повторить судьбу российский легкоатлетов. IBU может надолго отстранить нас от всех своих соревнований.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Доклад состоялся, гайки закрутили, а русские опять побеждают? Это что же происходит? Ведь так кто-то наивный может сделать вывод, что дело-то не в допинге, в качестве спорта дело. Не может быть! Наверняка Владимир Владимирович опять вскрывает баночки. Ведь это же ФСБ, вы же понимаете! Считаю, нужно срочно готовить еще один доклад.

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