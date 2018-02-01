Российские юниоры заняли первое и второе места на чемпионате мира

Российский биатлонист Карим Халили стал победителем индивидуальной гонки на 15 км на юниорском чемпионате мира в Поклюке. Спортсмен преодолел дистанцию за 41 минуту и 36,7 секунды, допустив 1 промах.

Второе место занял его соотечественник Василий Томшин (+1.03,7, 1 промах). Тройку лучших замнкул чех Витеслав Хорниг (+1.40,3, 0).

Еще один россиянин Игорь Малиновский стал восьмым (+2.38,1, 4), Ильназ Мухамедзянов - 10-м (+2.53,2, 4), Илья Новопашин - 13-м (+3.41,1, 3), Вячеслав Малеев - 20-м (+4.05,6, 4), Антон Овсянников - 66-м (+8.21,9, 7).