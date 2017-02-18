18:14 | БИАТЛОН

Российские мужчины впервые за девять лет выиграли золото ЧМ

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Российская эстафетная команда, в составе которой бежали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шаипулин, выиграла для нашей страны первое мужское золото чемпионата мира с 2008 года.

Тогда на турнире в Эстерсунде Максим Чудов сначала стал первым в спринте, а затем в компании с Иваном Черезовым, Дмитрием Ярошенко и Николаем Кругловым первенствовал в эстафете.

У женщин за эти девять лет победами отметились Ольга Зайцева в 2009 году и Екатерина Юрлова в 2015-м, а также женская эстафета в том же 2009-м. (Кирилл БУРДАКОВ)

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Материалы REN-TV

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