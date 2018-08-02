Российские биатлонистки Бех, Рассказова и Москаленко будут выступать за сборную Украины

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак сообщил, что три россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут выступать за юниорскую сборную Украины. Девушки уже приняли участие в летнем чемпионате Украины. Сейчас спортсменки ожидают получения украинского гражданства.

"Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они уволились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне. Родители у девочек украинцы, документы на получение гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область. Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит", - приводит biathlon.com.ua слова Брынзака.