Россиянки опустились на шестое место в Кубке наций и на девятое - в зачете эстафеты

Сборная Германии, одержавшая победу в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, упрочила лидерство в Кубке наций и эстафетном зачете. Француженки стали вторыми в гонке, сохранив вторые позиции в обоих зачетах. На третье место в Кубке наций поднялась Украина, обошедшая Чехию.

Сборная России в составе Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой и Ольги Подчуфаровой стала только 13-й, из-за чего в Кубке наций опустилась на шестое место, пропустив вперед Норвегию, а в зачете эстафеты теперь идет только девятой.

Кубок наций (ж)

1 (1). Германия - 3265 (+420)

2 (2). Франция - 3235 (+390)

3 (4). Украина - 2708 (+330)

4 (3). Чехия - 2703 (+290)

5 (6). Норвегия - 2700 (+360)

6 (5). РОССИЯ - 2561 (+190)

Эстафета (ж)

1 (1). Германия - 120 (+60)

2 (2). Франция - 108 (+54)

3 (3). Украина - 91 (+43)

4 (5). Норвегия - 88 (+48)

5 (4). Чехия - 81 (+38)

6 (8). Швеция - 70 (+36)...

9 (6). РОССИЯ - 66 (+28)