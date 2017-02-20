Россияне заработали на чемпионате мира 51 тысячу евро, Дальмайер - 65 тысяч

Российские биатлонисты заработали на чемпионате мира-2017 в общей сложности 51 тысячу призовых, сообщает ТАСС. Больше всех из россиян заработал Антон Шипулин - 19,75 тысячи евро. 8,25 тысячи получила Ирина Старых, 5,5 тысячи - Алексей Волков, по 5 - Антон Бабиков и Максим Цветков, по 2,75 - Александр Логинов и Ольга Подчуфарова, 1,5 - Евгений Гараничев и 0,5 - Ирина Услугина. Россия на чемпионате мира взяла золото в мужской эстафете и бронзу - в смешанной.

Больше всех обогатилась Лаура Дальмайер из Германии, выигравшая пять золотых и одну серебряную медаль - 65 тысяч евро. У мужчин наибольшие призовые получил француз Мартен Фуркад, на счету которого золото, два серебра и две бронзы.