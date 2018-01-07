Россияне за 26 гонок Кубка мира попали на подиум 1 раз

Биатлонисты сборной России только один раз смогли попасть на подиум в текущем сезоне Кубка мира. Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования на этапе в Анси. Всего за четыре этапа было проведено 26 гонок. У женской сборной лучший результат показала Татьяна Акимова в гонке преследования в Хохфильцене.

Напомним, что с начала сезона Россия не попадала на подиум 17 гонок подряд.

В Кубке наций и у мужчин, и у женщин россияне идут на четвертом месте.