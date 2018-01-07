Россияне за 26 гонок Кубка мира попали на подиум 1 раз

Биатлонисты сборной России только один раз смогли попасть на подиум в текущем сезоне Кубка мира. Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования на этапе в Анси. Всего за четыре этапа было проведено 26 гонок. У женской сборной лучший результат показала Татьяна Акимова в гонке преследования в Хохфильцене.
Напомним, что с начала сезона Россия не попадала на подиум 17 гонок подряд.
В Кубке наций и у мужчин, и у женщин россияне идут на четвертом месте.
Beard
биатлонная держава?
01:30
maksimalist
Пришлось самому считать статистику женских гонок. Последнее третье место Акимовой было 17 декабря 2016 года в Поклюке. После этого прошло 25 гонок в сезоне 2016/207. Был один подиум в смешанной эстафете 9 февраля 2017 года, когда Ольга Ойвсё Подчуфарова запорола гонку и вместо золота нам досталась бронза, а Шипулин просто вытянул. Поэтому эту гонку нельзя внести в актив женщинам и считать не следует. В сезоне 2017-2018 года прошло 14 гонок. Итого 25+14=39 женских гонок без подиумов. Женский состав при этом не меняется. Глупость это или предательство?!
23:55 7 января
maksimalist
Сколько гонок без подиумов у женщин? Почему все молчат? Похоже большой антирекорд.
23:30 7 января