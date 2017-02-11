Россияне стреляют очень быстро, бегут похуже

Антон Шипулин, занявший 21-е место в спринтерской гонке в рамках чемпионата мира в Хохфильцене, показал лучший ход среди российских спортсменов. Лидер сборной России проиграл ровно 30 секунд бронзовому призеру гонки Мартену Фуркаду. Новоиспеченный чемпион мира Бенедикт Долль показал третье время прохождения дистанции (+16,3), проиграв кроме Фуркада еще и Юлиану Эберхарду.
|
Спортсмен
|
Время на дистанции
|
Место в гонке
|
1. Мартен ФУРКАД Франция
|
21.19,7
|
3-е
|
2. Юлиан ЭБЕРХАРД Австрия
|
+15,8
|
7-е
|
3. Бенедикт ДОЛЛЬ Герания
|
+16,3
|
1-е
|
4. Йоханнес БЕ Норвегия
|
+19,4
|
2-е
|
5. Арнд ПАЙФФЕР Германия
|
+20,9
|
12-е
|
6. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия
|
+21,1
|
17-е
|
10. Антон ШИПУЛИН Россия
|
+30,0
|
21-е
|
14. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия
|
+40,4
|
10-е
|
38. Антон БАБИКОВ Россия
|
+1.05,6
|
49-е
|
68. Максим ЦВЕТКОВ Россия
|
+1.43,2
|
69-е
Стоит отметить, что не попавший в итоге даже в гонку преследования Максим Цветков крайне слабо провел последний круг, заняв по времени его прохождения только 86-е место с отставанием в 58,6 секунды от Юлиана Эберхарда.
Зато по времени, проведенном на огневом рубеже все россияне попали в двадцатку сильнейших, а Антон Бабиков и вовсе стал вторым, проиграв только Симону Эдеру. Не отличающийся стабильностью стрельбы Бенедикт Долль на рубежах не спешил, зато не допустил традиционных для себя промахов и одержал безусловно главную победу в своей карьере.
|
Спортсмен
|
Время на рубеже
|
Время стрельбы
|
Промахи
|
Место
|
1. Симон ЭДЕР Австрия
|
1.26,9
|
40,0
|
3
|
22-е
|
2. Антон БАБИКОВ Россия
|
+6,4
|
50,0
|
3
|
49-е
|
3. Лоуэлл БЭЙЛИ США
|
+8,3
|
46,0
|
0
|
4-е
|
4. Марио ДОЛДЕР Швейцария
|
+8,8
|
51,0
|
0
|
15-е
|
5. Юлиан ЭБЕРХАРД Австрия
|
+9,0
|
48,0
|
2
|
7-е
|
6. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия
|
+9,1
|
51,0
|
1
|
8-е
|
7. Антон ШИПУЛИН Россия
|
+9,8
|
51,0
|
3
|
21-е
|
9. Мартен ФУРКАД Франция
|
+11,0
|
54,0
|
2
|
3-е
|
13. Йоханнес БЕ Норвегия
|
+11,9
|
52,0
|
0
|
2-е
|
16. Максим ЦВЕТКОВ Россия
|
+12,4
|
52,0
|
3
|
69-е
|
20. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия
|
+13,5
|
53,0
|
1
|
10-е
|
31. Бенедикт ДОЛЛЬ Германия
|
+15,2
|
+59,0
|
0
|
1-е
Buliit
А я то думаю , что я пропустил ? Скорость стрельбы- это оказывается лучшее что есть в биатлоне на ЧМ , а не победа !
18:39 11 февраля
Andre_Saratov
Оперативно выложили. Молодцы!
18:30 11 февраля
NF
Ну да согласен, быстрая в молоко стрельба рулит. Вот за это медали давать надо...
18:30 11 февраля