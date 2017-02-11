Россияне стреляют очень быстро, бегут похуже

Антон Шипулин, занявший 21-е место в спринтерской гонке в рамках чемпионата мира в Хохфильцене, показал лучший ход среди российских спортсменов. Лидер сборной России проиграл ровно 30 секунд бронзовому призеру гонки Мартену Фуркаду. Новоиспеченный чемпион мира Бенедикт Долль показал третье время прохождения дистанции (+16,3), проиграв кроме Фуркада еще и Юлиану Эберхарду.

Спортсмен Время на дистанции Место в гонке 1. Мартен ФУРКАД Франция 21.19,7 3-е 2. Юлиан ЭБЕРХАРД Австрия +15,8 7-е 3. Бенедикт ДОЛЛЬ Герания +16,3 1-е 4. Йоханнес БЕ Норвегия +19,4 2-е 5. Арнд ПАЙФФЕР Германия +20,9 12-е 6. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия +21,1 17-е 10. Антон ШИПУЛИН Россия +30,0 21-е 14. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия +40,4 10-е 38. Антон БАБИКОВ Россия +1.05,6 49-е 68. Максим ЦВЕТКОВ Россия +1.43,2 69-е

Стоит отметить, что не попавший в итоге даже в гонку преследования Максим Цветков крайне слабо провел последний круг, заняв по времени его прохождения только 86-е место с отставанием в 58,6 секунды от Юлиана Эберхарда.

Зато по времени, проведенном на огневом рубеже все россияне попали в двадцатку сильнейших, а Антон Бабиков и вовсе стал вторым, проиграв только Симону Эдеру. Не отличающийся стабильностью стрельбы Бенедикт Долль на рубежах не спешил, зато не допустил традиционных для себя промахов и одержал безусловно главную победу в своей карьере.