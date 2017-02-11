18:24 11 февраля | БИАТЛОН

Россияне стреляют очень быстро, бегут похуже

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Антон Шипулин, занявший 21-е место в спринтерской гонке в рамках чемпионата мира в Хохфильцене, показал лучший ход среди российских спортсменов. Лидер сборной России проиграл ровно 30 секунд бронзовому призеру гонки Мартену Фуркаду. Новоиспеченный чемпион мира Бенедикт Долль показал третье время прохождения дистанции (+16,3), проиграв кроме Фуркада еще и Юлиану Эберхарду.

Спортсмен

Время на дистанции

Место в гонке

1. Мартен ФУРКАД Франция

21.19,7

3-е

2. Юлиан ЭБЕРХАРД Австрия

+15,8

7-е

3. Бенедикт ДОЛЛЬ Герания

+16,3

1-е

4. Йоханнес БЕ Норвегия

+19,4

2-е

5. Арнд ПАЙФФЕР Германия

+20,9

12-е

6. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия

+21,1

17-е

10. Антон ШИПУЛИН Россия

+30,0

21-е

14. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия

+40,4

10-е

38. Антон БАБИКОВ Россия

+1.05,6

49-е

68. Максим ЦВЕТКОВ Россия

+1.43,2

69-е

Стоит отметить, что не попавший в итоге даже в гонку преследования Максим Цветков крайне слабо провел последний круг, заняв по времени его прохождения только 86-е место с отставанием в 58,6 секунды от Юлиана Эберхарда.

Зато по времени, проведенном на огневом рубеже все россияне попали в двадцатку сильнейших, а Антон Бабиков и вовсе стал вторым, проиграв только Симону Эдеру. Не отличающийся стабильностью стрельбы Бенедикт Долль на рубежах не спешил, зато не допустил традиционных для себя промахов и одержал безусловно главную победу в своей карьере.

Спортсмен

Время на рубеже

Время стрельбы

Промахи

Место

1. Симон ЭДЕР Австрия

1.26,9

40,0

3

22-е

2. Антон БАБИКОВ Россия

+6,4

50,0

3

49-е

3. Лоуэлл БЭЙЛИ США

+8,3

46,0

0

4-е

4. Марио ДОЛДЕР Швейцария

+8,8

51,0

0

15-е

5. Юлиан ЭБЕРХАРД Австрия

+9,0

48,0

2

7-е

6. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия

+9,1

51,0

1

8-е

7. Антон ШИПУЛИН Россия

+9,8

51,0

3

21-е

9. Мартен ФУРКАД Франция

+11,0

54,0

2

3-е

13. Йоханнес БЕ Норвегия

+11,9

52,0

0

2-е

16. Максим ЦВЕТКОВ Россия

+12,4

52,0

3

69-е

20. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия

+13,5

53,0

1

10-е

31. Бенедикт ДОЛЛЬ Германия

+15,2

+59,0

0

1-е

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Buliit

А я то думаю , что я пропустил ? Скорость стрельбы- это оказывается лучшее что есть в биатлоне на ЧМ , а не победа !

18:39 11 февраля

Andre_Saratov

Оперативно выложили. Молодцы!

18:30 11 февраля

NF

Ну да согласен, быстрая в молоко стрельба рулит. Вот за это медали давать надо...

18:30 11 февраля

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