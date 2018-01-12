Россияне не побеждают на этапах Кубка мира 33 гонки подряд

Сборная России не может победить на этапах Кубка мира уже 33 гонки подряд. В текущем сезоне из 29 гонок лишь дважды россияне смогли подняться на подиум - Антон Шипулин стал третьим в гонке преследования в Анси, а мужская сборная России также заняла третье место в сегодняшней эстафете в Рупольдинге.
Последний раз представитель России побеждал на Кубке мира еще в прошлом сезоне - Шипулин стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе в Холменколлене.
Таким образом, безвыигрышная серия у мужчин (без учета смешанных эстафет) составляет 16 гонок.
Ситуация у женщин еще хуже: на подиум они не могут попасть 31 гонку подряд. Последней это удалось Татьяне Акимовой в гонке преследования в Нове-Место 17 декабря 2016 года. Последнюю победу также одержала Акимова - днем ранее, 16 декабря 2016 года, в спринте. Таким образом, побед у россиянок не было в 32 последних гонках.
Весёлый©
Ave, Grigoriy! Ave, Ceasar! Один на горбу весь спорт Россиюшки тащил!
18:18 12 января
super_bear
Так скоро и рекорд Акинфеева падет..
18:11 12 января
Джон....Сильвер
А почему на подиуме нет хохлопетеков? Так хочется порадовать президента-свинью Петю!
18:10 12 января
shpasic
а ещё призывали не радоваться, когда корова сдохла))
18:09 12 января
NOVZODUM NAMREBUG
Вооооооооооооот.... ЭТО --хорошая статья, сразу опускающая ура--поцтреотов на землю после сегодняшнего вымученного сплава меди и олова!!!!!
18:08 12 января