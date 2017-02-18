Россия выиграла эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене

Мужская сборная России одержала победу в эстафетной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин в общей сложности использовали три дополнительных патрона.

Второе место заняли представители Франции, уступившие россиянам 5,8 секунды. Тройку призеров замкнула сборная Австрии.

Отметим, что это золото стало первым для сборной России на нынешнем чемпионате мира, ранее россияне завоевали бронзовые медали в смешанной эстафете.

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. РОССИЯ (ВОЛКОВ (1 промах +1), ЦВЕТКОВ (0+0), БАБИКОВ (0+0), ШИПУЛИН (0+1)) - 1:14.15,0 (0 шт. кругов + 3 доп. патрона)

2. Франция (Беатрикс (0+0), Фийон Майе (1+0), С. Дестье (3+0), М. Фуркад (0+0)) - отставание 5,8 (0 + 4)

3. Австрия (Д. Мезотич (0+1), Ю. Эберхард (2+2), С. Эдер (1+2), Ландертингер (1+1)) - 20,1 (0 + 10)

4. Германия (Лессер (0+0), Долль (1+3), Пайффер (2+1), Шемп (1+0)) - 29,6 (0 + 8)

5. Италия (Хофер (1+1), Д. Виндиш (0+0), Монтелло (0+1), Т. Бормолини (2+0)) - 1.30,8 (0 + 5)

6. Украина (А. Прима (1+0), С. Семенов (0+0), Семаков (2+1), Пидручный (3+3)) - 1.41,3(0 + 10)

Кубок мира

Кубок наций (м)

1 (1). Германия - 5629 (+330)

2 (3). РОССИЯ - 5493 (+420)

3 (4). Франция - 5431 (+390)

4 (2). Норвегия - 5371 (+250)

5 (5). Австрия - 5006 (+360)

6 (7). Украина - 4646 (+290)

Эстафета (м)

1 (1). РОССИЯ - 216 (+60)

2 (2). Германия - 199 (+43)

3 (5). Франция - 182 (+54)

4 (3). Норвегия - 180 (+34)

5 (4). Украина - 167 (+38)

6 (6). Австрия - 162 (+48)

Трансляция гонки