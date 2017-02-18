Россия выиграла эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене

Мужская сборная России одержала победу в эстафетной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин в общей сложности использовали три дополнительных патрона.
Второе место заняли представители Франции, уступившие россиянам 5,8 секунды. Тройку призеров замкнула сборная Австрии.
Отметим, что это золото стало первым для сборной России на нынешнем чемпионате мира, ранее россияне завоевали бронзовые медали в смешанной эстафете.
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Мужчины
Эстафета 4 х 7,5 км
1. РОССИЯ (ВОЛКОВ (1 промах +1), ЦВЕТКОВ (0+0), БАБИКОВ (0+0), ШИПУЛИН (0+1)) - 1:14.15,0 (0 шт. кругов + 3 доп. патрона)
2. Франция (Беатрикс (0+0), Фийон Майе (1+0), С. Дестье (3+0), М. Фуркад (0+0)) - отставание 5,8 (0 + 4)
3. Австрия (Д. Мезотич (0+1), Ю. Эберхард (2+2), С. Эдер (1+2), Ландертингер (1+1)) - 20,1 (0 + 10)
4. Германия (Лессер (0+0), Долль (1+3), Пайффер (2+1), Шемп (1+0)) - 29,6 (0 + 8)
5. Италия (Хофер (1+1), Д. Виндиш (0+0), Монтелло (0+1), Т. Бормолини (2+0)) - 1.30,8 (0 + 5)
6. Украина (А. Прима (1+0), С. Семенов (0+0), Семаков (2+1), Пидручный (3+3)) - 1.41,3(0 + 10)
Кубок мира
Кубок наций (м)
1 (1). Германия - 5629 (+330)
2 (3). РОССИЯ - 5493 (+420)
3 (4). Франция - 5431 (+390)
4 (2). Норвегия - 5371 (+250)
5 (5). Австрия - 5006 (+360)
6 (7). Украина - 4646 (+290)
Эстафета (м)
1 (1). РОССИЯ - 216 (+60)
2 (2). Германия - 199 (+43)
3 (5). Франция - 182 (+54)
4 (3). Норвегия - 180 (+34)
5 (4). Украина - 167 (+38)
6 (6). Австрия - 162 (+48)
kalmah
ахахахах Шипулин ноунэйм))) поржал, то-то как-то быстро заставили их с Фуркадом друг с другом "помириться" Люди бизнеса, а любой спорт это бизнес, понимают, что конфликт звезд не выгоден биатлону, если бы вякнул какой-нибудь ноунэйм,уж поверье, никто бы это дело так быстро заминать не стал
19:07
Бэн Джойс
Один Яков Фак, хорват (!) выиграл гораздо больше за последние 9 лет, чем днари-эстафетчики из РФ ))
19:04
shu111
Бэн Джойс И тебя туда же, в те же места.
19:04
shu111
Айртон иди уже спать, недоносок)
19:03
Serg19700
Какая разница случайность или закономерность? Россия чемпион !!!!!! И полемика тут не уместна. В спорте есть только здесь и сейчас. Остальное отмазки для проигравших.
19:02
П_о_в_а_р
Айртон Смотри медальный зачёт, кто чемпион!)) --------------------- Спартак.
19:02
кузя23
Бэн Джойс_Ты это,стрелки на Шипулина не переводи)Ибо все знают,что есть только один биатлонный король,Фуркад (можешь у Чмоки проконсультироваться). Которого два раза накуканили ноунеймы)))
19:02
Айртон
Смотри медальный зачёт, кто чемпион!))
19:01
Serg19700
Россия чемпион !!!!!!!!!!!
19:00
Айртон
Serg19700 Шипулен всю свою карьеру промахивается.)) И к 30 годам ноунейм!)) Для него промахи - это закономерность!)) А вот невыигрыш Фуркада сегодня - случайность!)) Ибо бывает это очень редко, реже, чем победы.))
18:58
spetrov
Молодцы, парни! С победой! Сегодня праздник у всех людей доброй воли.
18:58
Бэн Джойс
кузя23 Фуркад днина,если его побеждают ноунеймы из Германии и США!!! США,Карл))Днище!!))))----------------------------------Стало быть Фуркад днина, которого побеждают ноунеймы из Германии и США. А кто же тогда Онтошка, который Фуркада-днину победить не может? И кто в таком случае Шипулин по сравнению с ноунеймами из Германии и США? Следовательно твоей логике Онтошка вообще рвань. Рванина!!! )))
18:56
Serg19700
Айртон подарок Шипулин сделал когда 2 раза промахнулся в прошлой гонке. Первая победа за 9 лет. Учи мат часть, потом шипеть будешь.
18:56
xStream
Наших с победой!!! В жизни есть только одна истина - "здесь и сейчас". Остальное - сопли. Всем забугорным жополизам не горевать, ведь ваш "героический" труд, не зависит от места ваших "пристрастий"?
18:56
kalmah
Надо написать, молодцы чехи и норги на классе, не то что ватники))
18:54
inspire
Айртон ========== праздник седня не испортишь, так что, давай, до свиданья )))
18:54
кузя23
Айртон_А где поздравы Германии и Норвегии? Ну ты же вроде за них болеешь. Поддержи чуваков,покажи принципиальность.
18:53
kalmah
Айртон Сегодняшняя победа русских = это подарок соперников, статистическая погрешность!)) Первая победа за 20, если не больше, гонок ЧМ!)) Даже Реал и Барса чаще Осасунам проигрывают!)) ПОлюбому ты прав. Реал и Барса проигрывают осасунам в лиге чемпионов постоянно, это ведь так не престижно, какая-то лига чемпионов, или по биатлонным меркам ЧМ, фигня ведь полная, приехали подарки раздавать соперникам, надо было тогда и серебро подарить немцам, ведь соревнование второсортное)))
18:52
кузя23
Айртон Сегодняшняя победа русских = это подарок соперников, статистическая погрешность!)) Первая победа за 20, если не больше, гонок ЧМ!)) Даже Реал и Барса чаще Осасунам проигрывают!)) 18:50_То есть методичку так и не сменил. Жаль.
18:51
inspire
Бэн Джойс ============== тоже свободен, берешь корешей за ручку и вперед ... куда идти они знают
18:51
Bombardir
Всех с ПОБЕДОЙ!!! Наши парни были великолепны!!! Один за всех и все за одного!!!
18:50
kalmah
Про норгов кстати забыл, у астматиков наверное закончились медикаменты, думаю завтра завезут и одну медаль золотую нарисуют, для них без золота это позор нации будет, так что ждем завтра победы рыжего
18:50
Айртон
Сегодняшняя победа русских = это подарок соперников, статистическая погрешность!)) Первая победа за 20, если не больше, гонок ЧМ!)) Даже Реал и Барса чаще Осасунам проигрывают!))
18:50
кузя23
Бэн Джойс кузя23 Я не знаю,что завтра будет бить Фуркад. Но Бэйли его победил))Бггг))))-------------Да, согласен. Бэйли красаучег, победил Фуркада, чемпион мира. Не то что всякая шелупонь вроде Шипулина )) 18:47__
18:50
inspire
Boleijj protiv ============== ты еще здесь? данам пох на статистику, мы сегодня чемпионы, а ты идешь сосать ...
18:48
kalmah
maxcds kalmah, кому ты пытаешься что-то доказать? дискутировать можно только с адекватными людьми. Это же просто тролли))) даже если Россия выиграет все медали они найдут причину показать свою тупость и непоследовательность. Это неполноценные люди, их в детстве унижали. Им только посочувствовать можно. А я и не доказываю, я наоборот провоцирую, интересно же, какой бред еще напишут, я так развлекаюсь в этот субботний вечер))
18:48
кузя23
f1l1m0n кузя23. Ты величайший наш биатлонист гимнаст и пидор. Мы все гордимся твоими результатами 18:45_Не надо.Я не из ваших.
18:47
Бэн Джойс
кузя23 Я не знаю,что завтра будет бить Фуркад. Но Бэйли его победил))Бггг))))-------------Да, согласен. Бэйли красаучег, победил Фуркада, чемпион мира. Не то что всякая шелупонь вроде Шипулина ))
18:47
Serg19700
Boleijj protiv. Я бы сказал мертвый Фуркад даже приблизиться не смог, не то что навязать борьбу.
18:47
kalmah
Boleijj protiv Silver13 -------- Потому что статистика за 20 лет не в вашу пользу, вот и нечего там вам анализировать. Полное поражение другим биатлоным нациям. А статистика за предыдущие 20 лет??? давай еще 60 лет назад посмотрим статистику, какая разница вообще?. Ты скажи лучше, кто сегодня в эстафете победил??? история не терпит сослагательного наклонения, будет записано 18.02.2017 ЧМ эстафета Россия - золотая медаль, надо жить сегодняшним днем
18:47