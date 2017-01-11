Россия - вторая в мужской эстафете в Рупольдинге

Сборная России в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова стала второй в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. На восьми огневых рубежах российские биатлонисты использовали в общей сложности два дополнительных патрона - по разу промахнулись Шипулин и Бабиков.
Победу одержали представители Норвегии, тройку призеров замкнули биатлонисты из Германии.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Эстафета, 4 х 7,5 км
1. Норвегия (Бьорндален, Кристиансен, Х. Л`Абе-Лунн, Свендсен) - 01:13.40,7 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)
2. РОССИЯ (Волков, Шипулин, Мат. Елисеев, Бабиков) - отставание 5,1 (0 + 2)
3. Германия (Лессер, Долль, Пайффер, Шемп) - 23,5 (1 + 9)
4. Украина (А. Прима, С. Семенов, Семаков, Кильчицкий) - 28,0 (0 + 6)
5. Чехия (Моравец, Соукуп, Шлезингер, Крчмарж) - 32,6 (1 + 9)
6. Швеция (Стенерсен, Нелин, Самуэльссон, Линдстрем) - 1.09,9 (0 + 8)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1815_3_0/
RW.irk
И это, смок, ты уж расскажи, че там "произвольным троечникам" из Франции помешало сегодня? Второй номер же бежал, как так?))
19:19
RW.irk
Своя победа в биатлоне - это когда ты не зависешь от соперника. ------------ Вот тут в точку, смока! Вот стреляли в Сочи хуже абсолютно всех конкурентов, ну и буй с ними, все равно победили. А все почему, Смока? Правильно, Гараничев-то (напомню, единственная надежда всех соперников русских) не бежал))))
19:14
Andvaraforce
Если в биатлоне все вдруг перестанут промахиваться, о чём говорит чмок, то тогда никакого смысла в таком виде спорта не будет. Любой вид спорта построен на ошибках и способности их использовать.
19:14
RW.irk
Из Красноярска26 Что за дебильные рассуждения - наши выигрывают, когда другие на стрельбе косячат?)) Это как бы биатлон, тут побеждает тот, кто и бежит и стреляет)) А там где не надо косячить в стрельбе Устюгов есть)) ------------- Смока биатлон только в википедии видел. Не судите строго))
19:08
Из Красноярска26
$n10nep$ Слабовато норги. У экспериментального состава России еле выиграли. Наши опять в эстафете никому шансов не оставят. Впрочем как всегда. --- Ну норги тоже без Бе выступали. Вот то что немцы сильнейшим составом перед родной публикой облажались и Фуркад на 9м месте прям порадовало))
19:07
RW.irk
Смока, с немцами ты даже сам себя превзошёл)) Я чуть не расплакался. Сборище неудачников уже лет 10))) Это хто ж там сильнее русских? Уж не Сёма ли днарь?)) Которому и 40 секунд недостаточно, чтобы у Шипулина выиграть)) Про остальных неудачников и говорить нечего. Единственная надежда немцев обыграть русских, это точно стрелять и молиться на Гараничева)))) Норги-то посильнее будут
19:06
Айртон
$n10nep$ Лол, научись отличать "свою" победу от победы "зависимой".)) Если Фуркад послезавтра отстреляет на 0, то с вероятностью 99,9 % это будет победа.)) Если Шипулин отстреляет на 0, то вероятность его победы будет зависеть от стрельбы Мартена, и т.д. по списку...))
19:05
Из Красноярска26
Что за дебильные рассуждения - наши выигрывают, когда другие на стрельбе косячат?)) Это как бы биатлон, тут побеждает тот, кто и бежит и стреляет)) А там где не надо косячить в стрельбе Устюгов есть))
19:04
$n10nep$
Айртон RW.irk Ты заблуждаешься.) Своя победа в биатлоне - это когда ты не зависешь от соперника.) Русские же всегда зависимы от результатов немцев и норвежцев, ибо если у последних не будет явных провалов на рубеже, они сильнее русских, и всё в их руках.) 18:55 ============================= Лол. Биатлон это вид спорта такой если что. Тут желательно попадать. А если ты кривуля и астматик иди в классические лыжи.
19:02
$n10nep$
Слабовато норги. У экспериментального состава России еле выиграли. Наши опять в эстафете никому шансов не оставят. Впрочем как всегда.
19:01
Айртон
RW.irk Ты заблуждаешься.) Своя победа в биатлоне - это когда ты не зависешь от соперника.) Русские же всегда зависимы от результатов немцев и норвежцев, ибо если у последних не будет явных провалов на рубеже, они сильнее русских, и всё в их руках.)
18:55
RW.irk
Айртон RW.irk В Сочи, смока, в Сочи! ------------------- Кто тебе сказал? У норгов время на стрельбе больше, + штрфной круг =========== Ахахахаха! Бабиков сегодня проиграл только потому что на лыжне накосячил! У него время на трассе больше!)))) Свендсен может выиграть финиш у русских, только когда русские ему победу подарят, бгг))))
18:52
RW.irk
Объективно, смока, русские вне тройки только тогда, когда Гараничев на стрельбе накосячит. Иного пока не дано, смирись)))
18:49
Айртон
RW.irk В Сочи, смока, в Сочи! ------------------- Кто тебе сказал? У норгов время на стрельбе больше, + штрфной круг
18:49
RW.irk
Странно, у франков сегодня наконец-то бежал "второй номер" сборной, но чёт совсем чуток не дотянули до произвольного места в тройке, бугага))))
18:47
RW.irk
В Сочи, смока, в Сочи!
18:45
RW.irk
"экспериментальный - означает новый"====== Действительно, совсем не новый, уж сколько эстафет в таком составе отбегано))
18:44
Тропическая гемангиома Мовсисяна
сегодня чмока лижет норвежчам)))
18:44
Айртон
Вообще, объективно место русских - за пределами тройки. Первые три по силе - Норвегия, Германия, Франция, порядок первой тройки щас произволен.
18:43
Айртон
Я уже не раз говорил, русские могут выиграть только в случае, когда соперники сами подарят им победу, накосячив на стрельбе.)) Когда русские последний раз выигрывали при худшей стрельбе?)) Кто-нить может вспомнить?))
18:41
RW.irk
kamenschik----Ну давай Тихонова в состав поставим! Он сколько раз бегал и сколько Цветков?... У Волкова дебют в этом сезоне. 100% финишер на 2 этапе, проводящие первый полноценный сезон в основе Елисеев и Бабиков (ещё и на 4). И это при наличии в команде Гараничева, Малышко и Цветкова. Не, ни разу не экспериментальный состав))
18:41
PELMEN GUBASTIY
Главный "мужской" тренерский "РОССИЙСКИЙ ГАНС" в вью "...остался доволен и вторым местом и всего двумя доп.патронами..." Оббалдеть........... ЛЮБОЙ!!!! РОССИЙСКИЙ БИАТЛОННЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР, который волей двух БЕЗДАРЕЙ --- Каспера и Кравца -- рвал бы и метал от ТАКОГО СООТНОШЕНИЯ промахов и занятого места!!!! А ГАНС получает за контракт в России "нерусские гульдены" и несёт бредятину...
18:36
kamenschik
RW.irk, так, экспериментальный - означает новый, ранее не используемый... сколько раз в эстафете бегал Волков до этого, и сколько Цветков? а если подходить с точки зрения силы спортсменов в составе, так, бежали трое из четверки сильнейших... зачем вообще вострогаться какой-то экспериментальностью? пробежали в свою силу, ходом пока слабы...
18:33
RW.irk
kamenschik причем, на первом этапе бежал совсем не экспериментальный Волков, а не Цветков... ======== Сильное заявление. Подумаешь 5 номер тотала не бежал))
18:27
kamenschik
а разговоры насчет экспериментального состава немного смешны... а кого ставить то? причем, на первом этапе бежал совсем не экспериментальный Волков, а не Цветков...
18:23
kamenschik
в Германии не заладилось с ходом... мы ж видели, на что реально способен Бабиков, когда Фуркада делал... не многие могут этим похвастать...
18:20
ЮКИ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18:19
kamenschik
пилмен хохластый, "розовощекая девочка" - второй на этапе Кубка мира сегодня и уже победитель этапа в личной гонке... а ты на что сподобился, хохластый клован на российском сайте?)))
18:19
KhSL
Нормальная гонка для наших. Злее будут. Получил удовлетворение и от комментариев ничтожеств, которые болеют за всех, лишь бы против России. Настоящая спортивная позиция... Нет бы порадоваться за молодого украинца, блестяще проведшего последний этап... Страшновато только за пельменного губошлепа, известного теоретика лыжного спорта, блестяще обделавшегося на форуме по Устюгову. Как бы от обвалившегося счастья его кондратий не хватил, а ведь завтра в школу, а физика не учена...
18:16
Айртон
Парни...) Ахахах))
18:15