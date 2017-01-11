Россия - вторая в мужской эстафете в Рупольдинге

Сборная России в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова стала второй в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. На восьми огневых рубежах российские биатлонисты использовали в общей сложности два дополнительных патрона - по разу промахнулись Шипулин и Бабиков.

Победу одержали представители Норвегии, тройку призеров замкнули биатлонисты из Германии.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета, 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Бьорндален, Кристиансен, Х. Л`Абе-Лунн, Свендсен) - 01:13.40,7 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)

2. РОССИЯ (Волков, Шипулин, Мат. Елисеев, Бабиков) - отставание 5,1 (0 + 2)

3. Германия (Лессер, Долль, Пайффер, Шемп) - 23,5 (1 + 9)

4. Украина (А. Прима, С. Семенов, Семаков, Кильчицкий) - 28,0 (0 + 6)

5. Чехия (Моравец, Соукуп, Шлезингер, Крчмарж) - 32,6 (1 + 9)

6. Швеция (Стенерсен, Нелин, Самуэльссон, Линдстрем) - 1.09,9 (0 + 8)

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