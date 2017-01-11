Россия возглавила зачет эстафеты, Германия вышла в лидеры Кубка наций

Мужская сборная России возглавила зачет эстафеты в Кубке мира. Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге команда в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова стала второй, уступив Норвегии. В первой эстафете сезона россияне также заняли второе место, уступив Франции, которая сегодня финишировала только девятой.

В зачете Кубка наций Германия, занявшая сегодня третье место, обошла Францию и вышла в лидеры. Россия продолжает идти третьей.

Кубок наций (м)

1 (2). Германия - 3045 (+360)

2 (1). Франция - 3030 (+230)

3 (3). Россия - 3000 (+390)

3 (4). Норвегия - 3000 (+420)

5 (5). Австрия - 2716 (+270)

6 (6). Чехия - 2654 (+310)

Эстафета (м)

1 (2). Россия - 108 (+54)

2 (3). Германия - 96 (+48)

3 (9). Норвегия - 92 (+60)

4 (1). Франция - 92 (+32)

5 (4). Украина - 86 (+43)

6 (5). Чехия - 80 (+40)