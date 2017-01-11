Россия возглавила зачет эстафеты, Германия вышла в лидеры Кубка наций

Мужская сборная России возглавила зачет эстафеты в Кубке мира. Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге команда в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова стала второй, уступив Норвегии. В первой эстафете сезона россияне также заняли второе место, уступив Франции, которая сегодня финишировала только девятой.
В зачете Кубка наций Германия, занявшая сегодня третье место, обошла Францию и вышла в лидеры. Россия продолжает идти третьей.
Кубок наций (м)
1 (2). Германия - 3045 (+360)
2 (1). Франция - 3030 (+230)
3 (3). Россия - 3000 (+390)
3 (4). Норвегия - 3000 (+420)
5 (5). Австрия - 2716 (+270)
6 (6). Чехия - 2654 (+310)
Эстафета (м)
1 (2). Россия - 108 (+54)
2 (3). Германия - 96 (+48)
3 (9). Норвегия - 92 (+60)
4 (1). Франция - 92 (+32)
5 (4). Украина - 86 (+43)
6 (5). Чехия - 80 (+40)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/ratings/