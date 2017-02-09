Россия - третья в смешанной эстафете на чемпионате мира

Сборная России завоевала бронзовые медали в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин в общей сложности использовали четыре дополнительных патрона и ни разу не уходили на штрафной круг.
Победу одержала сборная Германии, серебряные медали завоевали представители Франции.
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км
1. Германия (Хинц - 0 промахов +2, Дальмайер - 2+2, Пайффер - 0+0, Шемп - 0+1) - 1:09.06,4 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)
2. Франция (А. Шевалье - 0+2, Дорен-Абер - 0+2, Фийон Майе - 1+4, М. Фуркад - 0+0) - отставание 2,2 (1 + 8)
3. РОССИЯ (ПОДЧУФАРОВА - 0+0, АКИМОВА - 1+0, ЛОГИНОВ - 0+3, ШИПУЛИН - 0+0) - 3,2 (0 + 4)
4. Италия (Виттоцци - 0+0, Вирер - 1+2, Хофер - 1+0, Д. Виндиш - 0+2) - 28,7 (0 + 6)
5. Украина (Пидгрушная - 2+2, Джима - 0+1, С. Семенов - 1+2, Пидручный - 0+0) - 35,6 (0 + 8)
6. Швеция (Эберг - 1+1, Магнуссон - 0+0, Нелин - 0+3, Линдстрем - 2+1) - 41,6 (0 + 8)
Пиндосовский прихвостень
Опять любимая возня про "если бы", да "из-за этого подонка...". Зачем нужно было доводить до этой нервотрепки на финише и обсуждать кто кому закрыл коридор? Неужели нельзя было чисто отстреляться и пролететь по трассе. Выиграть и привезти всем минуту. Пусть сами там толкаются на финише. Когда уже сборная России докажет, что она на голову сильнее всех остальных??? Чего стесняются???
20:06 9 февраля
bvp
Уволить надо того, кто поставил Подчуфарову. Ну или хотя бы в смазчики перевести. Ну вся страна говорила, не ставьте ее, она все проиграет ходом. Так все и получилось, ну зачем такие тренера, если даже дилетанты больше него понимают???
19:32 9 февраля
shpasic
Габриэллочку и Кайсочку с отличной гонкой!))) ну, и Мартен тоже крут - так угорал, что угорел мимо золота - молодец!)))
18:56 9 февраля
Cheremis57
Айртон, сучонок! Ты каких кровей? Гнать нужно тебя из России!!
18:29 9 февраля
saiga
Это третье место на совести Касперовича. Если бы он не поставил Подчуфарову и Акимову, которые не готовы функционально (первая на 6 км. проигрывает ногами 45 сек., а вторая за последние 2 км. уступает ногами 17 сек. - это проигрыш в одни ворота, при современных скоростях конькового хода). Бежали бы Старых и Слепцова и сборная России без финишной нервотрёпки была бы чемпионом (была бы только потому, что в биатлоне еще многое зависит от нервов). Логинов выступил отлично, а Шипулин на финише не верил в свою победу и по настоящему не зарубился.
18:29 9 февраля
roland2013
Мелок фуркадишко для великого чемпиона...
18:28 9 февраля
Свинству Бой!
Мда. Если ИБУ пойдет на поводу у этой грязной свиньи, то он скоро их самих вытурит! Устроил на награждении шоу имени себя, крысеныша.
18:26 9 февраля
redgy
Губерниев красавчик))) "Передайте французу что российский комментатор сказал, Мартен ты СВИНЬЯ!!!")))
18:20 9 февраля
dim777.
Ну и свинья же - Фуркадик
18:20 9 февраля
RW.irk
Ахахахаха. Шмошник убежал с пьедестала))) но...его вернули)))
18:20 9 февраля
Свинству Бой!
комментарий ////Так айртон это тупарик Шмока, он постоянно бухой, да и наймит пиндостано, потому пишет всякий заказной бред из ночлежки. Его точно не жалко.
18:19 9 февраля
RW.irk
Австрийские твари!!!!! Не показали рукопожатие))
18:18 9 февраля
FINIX
какое же мизерабельное кю этот наш чмока. как же хочется порой раздавить его как вонючего клопа. жаль, нет такой возможности.
18:18 9 февраля
maxcds
kaunas85 Фуркад дешевка!!!!////// если судить по нику, то ваш коммент противоречит политике партии)) остались все-таки адекватные люди в Литве. P.S. Привет Паневежису и Висагинасу.
18:18 9 февраля
)V(ax
Айртон Мартен весь последний круг угорал со смеху.)) Издевался над Антошкой, прекрасно понимая, что впереди избиение младенца.)) 18:13________Что то не припоминаю ни одного раза, чтобы Фуркад на финишной прямой кого то, как младенца делал. Если он в отрыв не уходит по дистанции, то проигрывает большинству, при условии, что финишная прямая нормальная, а не такой огрызок, как тут.
18:17 9 февраля
комментарий
Айртон, он не смог убежать, хоть и пытался, на финише его спасло то, что он подрезал Антона. это так низко злорадствовать, Шипа герой в этой гонке. таких как Вы искренне жаль.
18:17 9 февраля
rusfed 2.0
Большой разницы между вторым местом и третьим нет. Медаль - это супер! А проигранным чемпионствам Фуркада уже пошел отсчет )
18:16 9 февраля
Kurt
Фуркад решил перестраховаться, подрезав Антоху на финише. Если бы он перед носом у Антона не поменял полосу, далеко не факт, что всё так же закончилось. Ну и инцидент с Логиновым не красит француза.
18:15 9 февраля
Ventel
пока мертвые все! посмотрим что дальше?
18:14 9 февраля
RW.irk
В каком месте Логинов запорол?! Вот рыжий запорол
18:14 9 февраля
Айртон
Мартен весь последний круг угорал со смеху.)) Издевался над Антошкой, прекрасно понимая, что впереди избиение младенца.))
18:13 9 февраля
alexzander
Да, а Мартен и правда что то.....или не специально получилось перекрыть путь Антону, странно себя вел сегодня
18:13 9 февраля
King's Bounty IIII
Фуркад походу и Чифаню подрезал. Жестко.
18:13 9 февраля
redgy
фуркад тёлка, продал достоинство ради победы над логиновым..
18:13 9 февраля
)V(ax
Не нужно гнать на Логинова. Он последний отрезок после стрельбы быстрее всех прошел, в том числе и Йоханнеса.
18:13 9 февраля
alexzander
комментарий Он давно не в нем)))))
18:12 9 февраля
SYLVER
Что Слепцова ,что Подчуфарова - скорости НОЛЬ!
18:12 9 февраля
)V(ax
Ventel Логинову слабоват! ошибка тренерского штаба! 18:07___________В каком месте? После последней стрельбы он быстрее всех прошел отрезок по времени. Стрельба вторая подкачала, да, но он вполне боеспособен. Где то третий-четвертый номер сборной, если не второй.
18:11 9 февраля
30 лет за ЦСКА!
kaunas85 - Осторожнее про Фуркада, на него Смока онанирует! :-DDD
18:10 9 февраля
dim777.
Красава Антоха
18:10 9 февраля