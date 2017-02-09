Россия - третья в смешанной эстафете на чемпионате мира

Сборная России завоевала бронзовые медали в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин в общей сложности использовали четыре дополнительных патрона и ни разу не уходили на штрафной круг.

Победу одержала сборная Германии, серебряные медали завоевали представители Франции.

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км

1. Германия (Хинц - 0 промахов +2, Дальмайер - 2+2, Пайффер - 0+0, Шемп - 0+1) - 1:09.06,4 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. Франция (А. Шевалье - 0+2, Дорен-Абер - 0+2, Фийон Майе - 1+4, М. Фуркад - 0+0) - отставание 2,2 (1 + 8)

3. РОССИЯ (ПОДЧУФАРОВА - 0+0, АКИМОВА - 1+0, ЛОГИНОВ - 0+3, ШИПУЛИН - 0+0) - 3,2 (0 + 4)

4. Италия (Виттоцци - 0+0, Вирер - 1+2, Хофер - 1+0, Д. Виндиш - 0+2) - 28,7 (0 + 6)

5. Украина (Пидгрушная - 2+2, Джима - 0+1, С. Семенов - 1+2, Пидручный - 0+0) - 35,6 (0 + 8)

6. Швеция (Эберг - 1+1, Магнуссон - 0+0, Нелин - 0+3, Линдстрем - 2+1) - 41,6 (0 + 8)

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