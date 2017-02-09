17:56 9 февраля | БИАТЛОН

Россия - третья в смешанной эстафете на чемпионате мира

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Сборная России завоевала бронзовые медали в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин в общей сложности использовали четыре дополнительных патрона и ни разу не уходили на штрафной круг.

Победу одержала сборная Германии, серебряные медали завоевали представители Франции.

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км

1. Германия (Хинц - 0 промахов +2, Дальмайер - 2+2, Пайффер - 0+0, Шемп - 0+1) - 1:09.06,4 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. Франция (А. Шевалье - 0+2, Дорен-Абер - 0+2, Фийон Майе - 1+4, М. Фуркад - 0+0) - отставание 2,2 (1 + 8)

3. РОССИЯ (ПОДЧУФАРОВА - 0+0, АКИМОВА - 1+0, ЛОГИНОВ - 0+3, ШИПУЛИН - 0+0) - 3,2 (0 + 4)

4. Италия (Виттоцци - 0+0, Вирер - 1+2, Хофер - 1+0, Д. Виндиш - 0+2) - 28,7 (0 + 6)

5. Украина (Пидгрушная - 2+2, Джима - 0+1, С. Семенов - 1+2, Пидручный - 0+0) - 35,6 (0 + 8)

6. Швеция (Эберг - 1+1, Магнуссон - 0+0, Нелин - 0+3, Линдстрем - 2+1) - 41,6 (0 + 8)

Трансляция гонки

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (58)
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Пиндосовский прихвостень

Опять любимая возня про "если бы", да "из-за этого подонка...". Зачем нужно было доводить до этой нервотрепки на финише и обсуждать кто кому закрыл коридор? Неужели нельзя было чисто отстреляться и пролететь по трассе. Выиграть и привезти всем минуту. Пусть сами там толкаются на финише. Когда уже сборная России докажет, что она на голову сильнее всех остальных??? Чего стесняются???

20:06 9 февраля

bvp

Уволить надо того, кто поставил Подчуфарову. Ну или хотя бы в смазчики перевести. Ну вся страна говорила, не ставьте ее, она все проиграет ходом. Так все и получилось, ну зачем такие тренера, если даже дилетанты больше него понимают???

19:32 9 февраля

shpasic

Габриэллочку и Кайсочку с отличной гонкой!))) ну, и Мартен тоже крут - так угорал, что угорел мимо золота - молодец!)))

18:56 9 февраля

Cheremis57

Айртон, сучонок! Ты каких кровей? Гнать нужно тебя из России!!

18:29 9 февраля

saiga

Это третье место на совести Касперовича. Если бы он не поставил Подчуфарову и Акимову, которые не готовы функционально (первая на 6 км. проигрывает ногами 45 сек., а вторая за последние 2 км. уступает ногами 17 сек. - это проигрыш в одни ворота, при современных скоростях конькового хода). Бежали бы Старых и Слепцова и сборная России без финишной нервотрёпки была бы чемпионом (была бы только потому, что в биатлоне еще многое зависит от нервов). Логинов выступил отлично, а Шипулин на финише не верил в свою победу и по настоящему не зарубился.

18:29 9 февраля

roland2013

Мелок фуркадишко для великого чемпиона...

18:28 9 февраля

Свинству Бой!

Мда. Если ИБУ пойдет на поводу у этой грязной свиньи, то он скоро их самих вытурит! Устроил на награждении шоу имени себя, крысеныша.

18:26 9 февраля

redgy

Губерниев красавчик))) "Передайте французу что российский комментатор сказал, Мартен ты СВИНЬЯ!!!")))

18:20 9 февраля

dim777.

Ну и свинья же - Фуркадик

18:20 9 февраля

RW.irk

Ахахахаха. Шмошник убежал с пьедестала))) но...его вернули)))

18:20 9 февраля

Свинству Бой!

комментарий ////Так айртон это тупарик Шмока, он постоянно бухой, да и наймит пиндостано, потому пишет всякий заказной бред из ночлежки. Его точно не жалко.

18:19 9 февраля

RW.irk

Австрийские твари!!!!! Не показали рукопожатие))

18:18 9 февраля

FINIX

какое же мизерабельное кю этот наш чмока. как же хочется порой раздавить его как вонючего клопа. жаль, нет такой возможности.

18:18 9 февраля

maxcds

kaunas85 Фуркад дешевка!!!!////// если судить по нику, то ваш коммент противоречит политике партии)) остались все-таки адекватные люди в Литве. P.S. Привет Паневежису и Висагинасу.

18:18 9 февраля

)V(ax

Айртон Мартен весь последний круг угорал со смеху.)) Издевался над Антошкой, прекрасно понимая, что впереди избиение младенца.)) 18:13________Что то не припоминаю ни одного раза, чтобы Фуркад на финишной прямой кого то, как младенца делал. Если он в отрыв не уходит по дистанции, то проигрывает большинству, при условии, что финишная прямая нормальная, а не такой огрызок, как тут.

18:17 9 февраля

комментарий

Айртон, он не смог убежать, хоть и пытался, на финише его спасло то, что он подрезал Антона. это так низко злорадствовать, Шипа герой в этой гонке. таких как Вы искренне жаль.

18:17 9 февраля

rusfed 2.0

Большой разницы между вторым местом и третьим нет. Медаль - это супер! А проигранным чемпионствам Фуркада уже пошел отсчет )

18:16 9 февраля

Kurt

Фуркад решил перестраховаться, подрезав Антоху на финише. Если бы он перед носом у Антона не поменял полосу, далеко не факт, что всё так же закончилось. Ну и инцидент с Логиновым не красит француза.

18:15 9 февраля

Ventel

пока мертвые все! посмотрим что дальше?

18:14 9 февраля

RW.irk

В каком месте Логинов запорол?! Вот рыжий запорол

18:14 9 февраля

Айртон

Мартен весь последний круг угорал со смеху.)) Издевался над Антошкой, прекрасно понимая, что впереди избиение младенца.))

18:13 9 февраля

alexzander

Да, а Мартен и правда что то.....или не специально получилось перекрыть путь Антону, странно себя вел сегодня

18:13 9 февраля

King's Bounty IIII

Фуркад походу и Чифаню подрезал. Жестко.

18:13 9 февраля

redgy

фуркад тёлка, продал достоинство ради победы над логиновым..

18:13 9 февраля

)V(ax

Не нужно гнать на Логинова. Он последний отрезок после стрельбы быстрее всех прошел, в том числе и Йоханнеса.

18:13 9 февраля

alexzander

комментарий Он давно не в нем)))))

18:12 9 февраля

SYLVER

Что Слепцова ,что Подчуфарова - скорости НОЛЬ!

18:12 9 февраля

)V(ax

Ventel Логинову слабоват! ошибка тренерского штаба! 18:07___________В каком месте? После последней стрельбы он быстрее всех прошел отрезок по времени. Стрельба вторая подкачала, да, но он вполне боеспособен. Где то третий-четвертый номер сборной, если не второй.

18:11 9 февраля

30 лет за ЦСКА!

kaunas85 - Осторожнее про Фуркада, на него Смока онанирует! :-DDD

18:10 9 февраля

dim777.

Красава Антоха

18:10 9 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ