Россия - третья в эстафете в Антерсельве

Мужская сборная России заняла третье место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков на восьми огневых рубежах в общей сложности использовали девять дополнительных патронов.
Победу одержала сборная Германии, вторыми стали представители Норвегии. Отметим, что победителей гонки выявляли с помощью фотофиниша.
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Эстафета 4 х 7,5 км
1. Германия (Лессер (0 промахов +2), Долль (2+1), Пайффер (0+1), Шемп (0+1)) - 01:13.57,2 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)
2. Норвегия (Биркеланн (1+1), Х. Л`Абе-Лунн (1+3), Й. Бе (1+0), Свендсен (0+2)) - отставание 0,1 (0 + 9)
3. РОССИЯ (ЦВЕТКОВ (0+0), ГАРАНИЧЕВ (3+0), МАЛЫШКО (2+2), БАБИКОВ (0+2) - 33,6 (0 + 9)
4. Украина (А. Прима (2+1), С. Семенов (0+1), Семаков (0+1), Пидручный (0+0)) - 46,7 (0 + 5)
5. Австрия (Д. Мезотич (1+1), Гроссеггер (1+0), Л. Вегер (3+0), Ландертингер (1+1)) - 49,2 (0 + 8)
6. США (Бэйли (1+1), Нордгрен (2+1), Т. Берк (3+0), Догерти (1+1)) - 01.04,9 (0 + 10)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1816_3_0/
Союз Аполлонович
Contr Чмока, голос! 18:31 Айртон Германия и Норвегия, браво!) Порадовали!)) 18:32 ___ Так он еще и дрессированный)) Браво!!
19:51 21 января
devoted
Малышко на опыте, как обычно.
19:34 21 января
кузя23
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ__Тебе виднее.
19:33 21 января
Andre_Saratov
17 секунд ходом проиграл Малышко Гараничеву и 7 секунд Бабикову (1 этап отличается, и там бОльшая специфика). Также Дмитрий на 18 секунд больше Гараничева и на 30 секунд Бабикова провел на рубеже. По статистике худший. Правда его сопернике по 3 этапу разительно отличались от 2 этапа, где почти все сборные прятали "слабые звенья". Со слабыми конкурировать легче.
19:22 21 января
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
КУЗЯ,,,,,,,,,,, Какой Ч.М. ?????? Сегодня прикормленному БЕССЕРУ устроят обструкцию и будет проведён "чемпионат тюменско/ханта--мансейского района"...
19:21 21 января
кузя23
Цветков,Гараничев(Бабиков),Бабиков (Гараничев), Шипулин. Мой состав эстафеты на ЧМ.
19:18 21 января
Союз Аполлонович
Шипулин вместо Малышко и будем бороться за 1 место на ЧМ
19:14 21 января
кузя23
Айртон Германия и Норвегия, браво!) Порадовали!)) 18:32__Два места что ли разыгрывались?)) Пару часов ранее у тебя вроде тройка была)__Айртон Шикарная тройка!)) Поздравления Надин, Лауре и Габи!)) Акимова насмешила, когда решила зарубиться с топами, было очень смешно.)) Не по сеньке шапка.)) 16:17
19:14 21 января
кубань чемпион
Для второго состава, отлично выступили. Удивили французы, как то ничтожно выступили. Чехи просто решили квоту чернилами добывать. Но с таким убожеством как их сборная им надо норвегов и немцев то же отцеплять.
19:12 21 января
Новоуепинни
Смешно, в мире более-менее массово биатлон тока 3 (три) страны интересует - РФ, Германию, Норвегию. У остальных тока штучные экземпляры, по паре нормальных челов во Франции, Италии и Чехии. Все )) Какие тут эстафеты могут быть, профанация как командный вид в фигурном катании ))
19:08 21 января
RW.irk
У Малышко, конечно, 2 победы на КМ и сегодня естественно никак не ровно 4 года. Но эт нормально, 9км то в гору и тупик в голове.
19:06 21 января
KhSL
Contr Чмока, голос! 18:31 ==== Айртон Германия и Норвегия, браво!) Порадовали!)) 18:32 ==== Contr Молодец, Чмока, хороший, хороший... 18:35 ====== Класс!! По сути: нормальная эстафета. Молодцы все, кроме Малышко, который на троечку...
19:05 21 января
RW.irk
Жаль Гараничев на круг не зашёл, сохранив тем самым шансы сборной России остаться на ЧМ без медалей в эстафете((
18:58 21 января
FINIX
Буква Ё FINIX, прально, главное Украину обойти. Остальное неважно. Хорошо, что сейчас Трамп президент...----------------------------------------- Не Украину, а кастрюлеголовых скакунов. Это не одно и то же. В Украине несмотря ни на что ещё есть нормальные люди.
18:57 21 января
SSNA7
Буква Ё____С 3-х метров ворота не видишь? Почувствуй разницу: "Хорошо хоть" и "Главное"...
18:56 21 января
shu111
Шавки взбесились) ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ, ДОЗВОН ГУБЕР, Айртон) Это хорошо. Поздравления нашим чешским друзьям. 13-е место - это достойно писателей писем и собирателей подписей.
18:54 21 января
shu111
Цветков - уже хочется сказать "как обычно") Железный зачетник. Гараничев - опять на грани инфаркта. На третий этап надо было ставить Елисеева и смотреть в будущее. Бабиков порадовал. Нервная система на месте. Будет у нас похоже еще один крепкий эстафетчик на долгие годы. Тьфу-тьфу-тьфу.
18:51 21 января
tima_7
У Малышко есть одна хорошая черта: он стабилен. Стабильно плох в эстафетах. После вчерашних 4 промахов в индивидуалке, "свои" тренеры лоббировали его в состав. Ему самому-то каково? Опять завалил.
18:42 21 января
Доктор Айболит
У Кастрюль одни недоперемоги)))Вчера Трамп, сегодня деревянные медальки)))Как говорил их комментатор,сегодня их очередь пить боярышник)
18:40 21 января
marksan
Нормально. однако! Дальше трудиться надо!
18:36 21 января
Contr
Молодец, Чмока, хороший, хороший...
18:35 21 января
FINIX
Хорошо хоть то, что кастрюлеголовым не дали повода для зрады и перемоги.
18:34 21 января
rusfed 2.0
Но нет худа без добра- Димы Золотого на ЧМ быть не должно
18:33 21 января
эстонский армеец
Украине срочно закупать российский газ - свой закончился!)))
18:33 21 января
rusfed 2.0
Мы все забыли отпраздновать 4-летнюю дату. Ровно 4 года назад Малышко праздновал свой первый и единственный успех в биатлоне. 4 года балластом. Для кого? Для чего?
18:32 21 января
FINIX
Молыжко, что это было???
18:32 21 января
Айртон
Германия и Норвегия, браво!) Порадовали!))
18:32 21 января
Contr
Чмока, голос!
18:31 21 января
rusfed 2.0
Свендсен в роли главного лузера последних лет
18:31 21 января