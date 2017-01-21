Россия - третья в эстафете в Антерсельве

Мужская сборная России заняла третье место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков на восьми огневых рубежах в общей сложности использовали девять дополнительных патронов.

Победу одержала сборная Германии, вторыми стали представители Норвегии. Отметим, что победителей гонки выявляли с помощью фотофиниша.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Германия (Лессер (0 промахов +2), Долль (2+1), Пайффер (0+1), Шемп (0+1)) - 01:13.57,2 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. Норвегия (Биркеланн (1+1), Х. Л`Абе-Лунн (1+3), Й. Бе (1+0), Свендсен (0+2)) - отставание 0,1 (0 + 9)

3. РОССИЯ (ЦВЕТКОВ (0+0), ГАРАНИЧЕВ (3+0), МАЛЫШКО (2+2), БАБИКОВ (0+2) - 33,6 (0 + 9)

4. Украина (А. Прима (2+1), С. Семенов (0+1), Семаков (0+1), Пидручный (0+0)) - 46,7 (0 + 5)

5. Австрия (Д. Мезотич (1+1), Гроссеггер (1+0), Л. Вегер (3+0), Ландертингер (1+1)) - 49,2 (0 + 8)

6. США (Бэйли (1+1), Нордгрен (2+1), Т. Берк (3+0), Догерти (1+1)) - 01.04,9 (0 + 10)

Трансляция гонки