18:29 21 января | БИАТЛОН

Россия - третья в эстафете в Антерсельве

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Мужская сборная России заняла третье место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков на восьми огневых рубежах в общей сложности использовали девять дополнительных патронов.

Победу одержала сборная Германии, вторыми стали представители Норвегии. Отметим, что победителей гонки выявляли с помощью фотофиниша.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Германия (Лессер (0 промахов +2), Долль (2+1), Пайффер (0+1), Шемп (0+1)) - 01:13.57,2 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. Норвегия (Биркеланн (1+1), Х. Л`Абе-Лунн (1+3), Й. Бе (1+0), Свендсен (0+2)) -  отставание 0,1 (0 + 9)

3. РОССИЯ (ЦВЕТКОВ (0+0), ГАРАНИЧЕВ (3+0), МАЛЫШКО (2+2), БАБИКОВ (0+2) - 33,6 (0 + 9)

4. Украина (А. Прима (2+1), С. Семенов (0+1), Семаков (0+1), Пидручный (0+0)) - 46,7 (0 + 5)

5. Австрия (Д. Мезотич (1+1), Гроссеггер (1+0), Л. Вегер (3+0), Ландертингер (1+1)) - 49,2 (0 + 8)

6. США (Бэйли (1+1), Нордгрен (2+1), Т. Берк (3+0), Догерти (1+1)) - 01.04,9 (0 + 10)

Трансляция гонки

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1816_3_0/

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КОММЕНТАРИИ (29)
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Союз Аполлонович

Contr Чмока, голос! 18:31 Айртон Германия и Норвегия, браво!) Порадовали!)) 18:32 ___ Так он еще и дрессированный)) Браво!!

19:51 21 января

devoted

Малышко на опыте, как обычно.

19:34 21 января

кузя23

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ__Тебе виднее.

19:33 21 января

Andre_Saratov

17 секунд ходом проиграл Малышко Гараничеву и 7 секунд Бабикову (1 этап отличается, и там бОльшая специфика). Также Дмитрий на 18 секунд больше Гараничева и на 30 секунд Бабикова провел на рубеже. По статистике худший. Правда его сопернике по 3 этапу разительно отличались от 2 этапа, где почти все сборные прятали "слабые звенья". Со слабыми конкурировать легче.

19:22 21 января

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

КУЗЯ,,,,,,,,,,, Какой Ч.М. ?????? Сегодня прикормленному БЕССЕРУ устроят обструкцию и будет проведён "чемпионат тюменско/ханта--мансейского района"...

19:21 21 января

кузя23

Цветков,Гараничев(Бабиков),Бабиков (Гараничев), Шипулин. Мой состав эстафеты на ЧМ.

19:18 21 января

Союз Аполлонович

Шипулин вместо Малышко и будем бороться за 1 место на ЧМ

19:14 21 января

кузя23

Айртон Германия и Норвегия, браво!) Порадовали!)) 18:32__Два места что ли разыгрывались?)) Пару часов ранее у тебя вроде тройка была)__Айртон Шикарная тройка!)) Поздравления Надин, Лауре и Габи!)) Акимова насмешила, когда решила зарубиться с топами, было очень смешно.)) Не по сеньке шапка.)) 16:17

19:14 21 января

кубань чемпион

Для второго состава, отлично выступили. Удивили французы, как то ничтожно выступили. Чехи просто решили квоту чернилами добывать. Но с таким убожеством как их сборная им надо норвегов и немцев то же отцеплять.

19:12 21 января

Новоуепинни

Смешно, в мире более-менее массово биатлон тока 3 (три) страны интересует - РФ, Германию, Норвегию. У остальных тока штучные экземпляры, по паре нормальных челов во Франции, Италии и Чехии. Все )) Какие тут эстафеты могут быть, профанация как командный вид в фигурном катании ))

19:08 21 января

RW.irk

У Малышко, конечно, 2 победы на КМ и сегодня естественно никак не ровно 4 года. Но эт нормально, 9км то в гору и тупик в голове.

19:06 21 января

KhSL

Contr Чмока, голос! 18:31 ==== Айртон Германия и Норвегия, браво!) Порадовали!)) 18:32 ==== Contr Молодец, Чмока, хороший, хороший... 18:35 ====== Класс!! По сути: нормальная эстафета. Молодцы все, кроме Малышко, который на троечку...

19:05 21 января

RW.irk

Жаль Гараничев на круг не зашёл, сохранив тем самым шансы сборной России остаться на ЧМ без медалей в эстафете((

18:58 21 января

FINIX

Буква Ё FINIX, прально, главное Украину обойти. Остальное неважно. Хорошо, что сейчас Трамп президент...----------------------------------------- Не Украину, а кастрюлеголовых скакунов. Это не одно и то же. В Украине несмотря ни на что ещё есть нормальные люди.

18:57 21 января

SSNA7

Буква Ё____С 3-х метров ворота не видишь? Почувствуй разницу: "Хорошо хоть" и "Главное"...

18:56 21 января

shu111

Шавки взбесились) ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ, ДОЗВОН ГУБЕР, Айртон) Это хорошо. Поздравления нашим чешским друзьям. 13-е место - это достойно писателей писем и собирателей подписей.

18:54 21 января

shu111

Цветков - уже хочется сказать "как обычно") Железный зачетник. Гараничев - опять на грани инфаркта. На третий этап надо было ставить Елисеева и смотреть в будущее. Бабиков порадовал. Нервная система на месте. Будет у нас похоже еще один крепкий эстафетчик на долгие годы. Тьфу-тьфу-тьфу.

18:51 21 января

tima_7

У Малышко есть одна хорошая черта: он стабилен. Стабильно плох в эстафетах. После вчерашних 4 промахов в индивидуалке, "свои" тренеры лоббировали его в состав. Ему самому-то каково? Опять завалил.

18:42 21 января

Доктор Айболит

У Кастрюль одни недоперемоги)))Вчера Трамп, сегодня деревянные медальки)))Как говорил их комментатор,сегодня их очередь пить боярышник)

18:40 21 января

marksan

Нормально. однако! Дальше трудиться надо!

18:36 21 января

Contr

Молодец, Чмока, хороший, хороший...

18:35 21 января

FINIX

Хорошо хоть то, что кастрюлеголовым не дали повода для зрады и перемоги.

18:34 21 января

rusfed 2.0

Но нет худа без добра- Димы Золотого на ЧМ быть не должно

18:33 21 января

эстонский армеец

Украине срочно закупать российский газ - свой закончился!)))

18:33 21 января

rusfed 2.0

Мы все забыли отпраздновать 4-летнюю дату. Ровно 4 года назад Малышко праздновал свой первый и единственный успех в биатлоне. 4 года балластом. Для кого? Для чего?

18:32 21 января

FINIX

Молыжко, что это было???

18:32 21 января

Айртон

Германия и Норвегия, браво!) Порадовали!))

18:32 21 января

Contr

Чмока, голос!

18:31 21 января

rusfed 2.0

Свендсен в роли главного лузера последних лет

18:31 21 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ