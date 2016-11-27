Россия – шестая в зачете Кубка наций после первых двух гонок Кубка мира

По итогам первых двух гонок Кубка мира сборная России занимает шестое место в Кубке наций, имея в своем активе 290 очков. Напомним, в смешанной эстафете сборная России (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков, Антон Шипулин) заняла четвертое место, а в супермиксте Светлана Слепцова и Антон Бабиков стали восьмыми.
Кубок наций
1. Германия - 375
2. Франция - 365
3. Норвегия - 315
4. Швеция - 310
5. Австрия - 300
6. РОССИЯ - 290
Lars Berger
Ха... Да наши в футболе 53-е!.. И - ничего...
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