21:33 | БИАТЛОН

Россия – шестая в зачете Кубка наций после первых двух гонок Кубка мира

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По итогам первых двух гонок Кубка мира сборная России занимает шестое место в Кубке наций, имея в своем активе 290 очков. Напомним, в смешанной эстафете сборная России (Ольга ПодчуфароваТатьяна АкимоваМаксим ЦветковАнтон Шипулин) заняла четвертое место, а в супермиксте Светлана Слепцова и Антон Бабиков стали восьмыми.

Кубок наций

1. Германия - 375

2. Франция - 365

3. Норвегия - 315

4. Швеция - 310

5. Австрия - 300

6. РОССИЯ - 290

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/

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