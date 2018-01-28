Россия - пятая в синглмиксте на чемпионате Европы

Сборная России в составе Кристины Резцовой и Алексея Волкова заняла пятое место на чемпионате Европы в одиночной смешанной эстафете. Первой стала сборная Норвегии, второй - Франции, замкнула тройку команда США.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Открытый чемпионат Европы

Синглмикст

1. Норвегия (Брун-Ли, Кристиансен) - 35.39,6 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Франция (Симон, Жаклен) - отставание 8,6 (0 + 11)

3. США (Данкли, Бэйли) - 9,1 (0 + 10)

4. Эстония (Ойа, Цахкна) - 24,1 (0 + 8)

5. РОССИЯ (РЕЗЦОВА, ВОЛКОВ) - 27,5 (0 + 9)

6. Австрия (Ридер, Д. Мезотич) - 32,6 (0 + 8)