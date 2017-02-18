Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете чемпионата мира

Сборная России по итогам победной мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене поднялась на четвертое место в общем медальном зачете. В активе России одна золотая и одна бронзовая медаль. Лидируют по-прежнему немцы (5-1-0), на втором месте идут французы (1-2-4), тройку призеров замыкают чехи (1-2-1).

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Медальный зачет

1. Германия – 5-1-0 (6)

2. Франция – 1-2-4 (7)

3. Чехия – 1-2-1 (4)

4. РОССИЯ - 1-0-1 (3)

5. США – 1-0-0 (1)

6. Норвегия – 0-2-1 (3)

7. Белоруссия – 0-1-0 (1)

7. Украина – 0-1-0 (1)

8. Италия – 0-0-1 (1)

8. Австрия – 0-0-1 (1)