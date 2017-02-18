Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете чемпионата мира

Сборная России по итогам победной мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене поднялась на четвертое место в общем медальном зачете. В активе России одна золотая и одна бронзовая медаль. Лидируют по-прежнему немцы (5-1-0), на втором месте идут французы (1-2-4), тройку призеров замыкают чехи (1-2-1).
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Медальный зачет
1. Германия – 5-1-0 (6)
2. Франция – 1-2-4 (7)
3. Чехия – 1-2-1 (4)
4. РОССИЯ - 1-0-1 (3)
5. США – 1-0-0 (1)
6. Норвегия – 0-2-1 (3)
7. Белоруссия – 0-1-0 (1)
7. Украина – 0-1-0 (1)
8. Италия – 0-0-1 (1)
8. Австрия – 0-0-1 (1)
Союз Аполлонович
А у России почему цифра 3 в скобках? CЭ что то знает про завтрашние масс-старты?))
18:27