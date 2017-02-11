Россия опустилась на третье место в Кубке наций

Мужская сборная России по итогам спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене опустилась на третье место в зачете Кубка наций. Лидирует по-прежнему Германия, на второе место поднялась Норвегия.
Кубок мира
Кубок наций (м)
1 (1). Германия - 4906 (+421)
2 (3). Норвегия - 4741 (+415)
3 (2). Россия - 4686 (+343)
4 (4). Франция - 4650 (+369)
5 (5). Австрия - 4264 (+379)
6 (6). Украина - 4045 (+296)
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Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/ratings/
Don Miguel
Надо же! Вспомнили. Только мужики там еще более-менее, а вот дамы, благодаря эстафете, вышли было на четвертое, но потом опять ушли на свое шестое. Можно было бы это отметить, а не истерить по фуркадошипулинологивоным
18:54 11 февраля
Тропическая гемангиома Мовсисяна
у русофобов шо поднялась, шо опустилась - на все рефлекс выработался)))
18:42 11 февраля
amylix
Главное слово-ОПУСТИЛАСЬ!
18:29 11 февраля
NF
Все ниже, и ниже, и ниже...
18:24 11 февраля