Россия опустилась на третье место в Кубке наций

Мужская сборная России по итогам спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене опустилась на третье место в зачете Кубка наций. Лидирует по-прежнему Германия, на второе место поднялась Норвегия.

Кубок мира

Кубок наций (м)

1 (1). Германия - 4906 (+421)

2 (3). Норвегия - 4741 (+415)

3 (2). Россия - 4686 (+343)

4 (4). Франция - 4650 (+369)

5 (5). Австрия - 4264 (+379)

6 (6). Украина - 4045 (+296)