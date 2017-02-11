18:18 11 февраля | БИАТЛОН

Россия опустилась на третье место в Кубке наций

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Мужская сборная России по итогам спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене опустилась на третье место в зачете Кубка наций. Лидирует по-прежнему Германия, на второе место поднялась Норвегия.

Кубок мира

Кубок наций (м)

1 (1). Германия - 4906 (+421)

2 (3). Норвегия - 4741 (+415)

3 (2). Россия - 4686 (+343)

4 (4). Франция - 4650 (+369)

5 (5). Австрия - 4264 (+379)

6 (6). Украина - 4045 (+296)

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http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/ratings/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Don Miguel

Надо же! Вспомнили. Только мужики там еще более-менее, а вот дамы, благодаря эстафете, вышли было на четвертое, но потом опять ушли на свое шестое. Можно было бы это отметить, а не истерить по фуркадошипулинологивоным

18:54 11 февраля

Тропическая гемангиома Мовсисяна

у русофобов шо поднялась, шо опустилась - на все рефлекс выработался)))

18:42 11 февраля

amylix

Главное слово-ОПУСТИЛАСЬ!

18:29 11 февраля

NF

Все ниже, и ниже, и ниже...

18:24 11 февраля

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