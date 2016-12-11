Россия опустилась на 5-е место в зачете Кубка наций

После 6-го места в эстафете на втором этапе Кубка мира сборная России покинула четвертую строчку в зачете Кубка наций и теперь делит пятое место с командой Норвегии. На четвертую позицию вслед за Германией, Францией и Чехией поднялись бронзовые призеры эстафеты в Поклюке украинки.
Кубок мира
Кубок наций
Женщины
1 (1). Германия – 2066 (+420)
2 (2). Франция – 1996 (+390)
3 (3). Чехия – 1715 (+330)
4 (7). Украина – 1652 (+360)
5 (4). Россия – 1638 (+290)
5 (5). Норвегия – 1638 (+310)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/ratings/
Florida9
Всё что надо знать об уровне нынешней сборной : "Проиграла двум сборным с двумя штрафными"
18:24
Платошкин Андрей
Россия не опустилась на 5 место, а планомерно движется к своим позициям. Шестое-седьмое место самое то для нас!
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