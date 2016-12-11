Россия опустилась на 5-е место в зачете Кубка наций

После 6-го места в эстафете на втором этапе Кубка мира сборная России покинула четвертую строчку в зачете Кубка наций и теперь делит пятое место с командой Норвегии. На четвертую позицию вслед за Германией, Францией и Чехией поднялись бронзовые призеры эстафеты в Поклюке украинки.

Кубок мира

Кубок наций

Женщины

1 (1). Германия – 2066 (+420)

2 (2). Франция – 1996 (+390)

3 (3). Чехия – 1715 (+330)

4 (7). Украина – 1652 (+360)

5 (4). Россия – 1638 (+290)

5 (5). Норвегия – 1638 (+310)