18:01 | БИАТЛОН

Россия опустилась на 5-е место в зачете Кубка наций

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После 6-го места в эстафете на втором этапе Кубка мира сборная России покинула четвертую строчку в зачете Кубка наций и теперь делит пятое место с командой Норвегии. На четвертую позицию вслед за Германией, Францией и Чехией поднялись бронзовые призеры эстафеты в Поклюке украинки.

Кубок мира

Кубок наций

Женщины

1 (1). Германия – 2066 (+420)

2 (2). Франция – 1996 (+390)

3 (3). Чехия – 1715 (+330)

4 (7). Украина – 1652 (+360)

5 (4). Россия – 1638 (+290)

5 (5). Норвегия – 1638 (+310)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/ratings/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Florida9

Всё что надо знать об уровне нынешней сборной : "Проиграла двум сборным с двумя штрафными"

18:24

Платошкин Андрей

Россия не опустилась на 5 место, а планомерно движется к своим позициям. Шестое-седьмое место самое то для нас!

18:20

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Материалы других СМИ